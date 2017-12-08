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СМИ: нападение на фанатов "Зенита" в Сан-Себастьяне было спланировано

Столкновения фанатов "Зенита" и "Реал Сосьедад" перед стадионом "Аноэта" до начала матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы могли быть спланированы заранее, передает "СЭ".

По словам болельщиков петербургского клуба, еще перед выездом их предупреждали о том, что хулиганские группировки сан-себастьянцев планируют напасть на зенитовских ультрас.
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 13:27
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№1 Написал: zeracool москва (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
ага..по докладу макларен-родченков)
Регистрация: 15.03.2009
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