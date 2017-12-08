Опытные юристы в Санкт-Петербурге
Бесплатная юридическая консультация
Высший арбитражный суд

+7 (812) 913-59-76

 
www.ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?

Президент "Урала" Григорий Иванов в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил важность результата игры.

"Мы идем от игры к игре. Не ставим конкретных целей: попасть в тройку или пятерку. Но мы хотим побеждать в каждом матче. Увы, проиграли три последние встречи, немного не получилось, и подпортили тем самым конец этого года. Но есть еще один матч – будем стараться и смотреть, что получится. Но то, что мы в этой встрече отдадим все силы – это однозначно!

Сейчас многое зависит от того, как мы сыграем против "Арсенала", сколько очков наберем по итогам первой части сезона: останется 24, или будет 27. Это очень большая разница. Продолжим ли мы бороться за верхние строчки турнирной таблицы, или откатимся к борьбе за выживание", – передает слова Иванова официальный сайт "Урала".
Теги: Урал
Сегодня, 13:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.