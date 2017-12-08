Сын Юргена Клинсманна отбил пенальти в своем первом матче за "Герту" (видео)

Вратарь "Герты" Джонатан Клинсманн отбил пенальти в своем дебютном матче во взрослом футболе.В матче 6-го тура Лиги Европы с "Эстерсундом" (1:1) 20-летний сын Юргена Клинсманна происхождения парировал удар капитана "Эстерсунда" Бруа Нури с пенальти.[media=https://twitter.com/EuropaLeague/status/938908791680196610/video/1]