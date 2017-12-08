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Сын Юргена Клинсманна отбил пенальти в своем первом матче за "Герту" (видео)

Вратарь "Герты" Джонатан Клинсманн отбил пенальти в своем дебютном матче во взрослом футболе.

В матче 6-го тура Лиги Европы с "Эстерсундом" (1:1) 20-летний сын Юргена Клинсманна происхождения парировал удар капитана "Эстерсунда" Бруа Нури с пенальти.

[media=https://twitter.com/EuropaLeague/status/938908791680196610/video/1]
Теги: Герта Клинсманн
Сегодня, 13:51
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