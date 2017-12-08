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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Арсенал": рассчитываем на качественную работу бригады Виталия Мешкова
Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков поделился ожиданиями от предстоящей игры 20-го тура премьер-лиги с "Уралом".
"Конечно, хотелось бы с хорошим настроением уйти на зимнюю паузу. Несмотря на сложные погодные условия, надеюсь, что нам удастся показать качественный футбол.
Игра может получиться интересной, ведь встречаются прямые конкуренты по турнирной таблице. Также рассчитываем и на соответствующую работу судейской бригады во главе с Виталием Мешковым", - передает слова Рудакова "Чемпионат".
"Конечно, хотелось бы с хорошим настроением уйти на зимнюю паузу. Несмотря на сложные погодные условия, надеюсь, что нам удастся показать качественный футбол.
Игра может получиться интересной, ведь встречаются прямые конкуренты по турнирной таблице. Также рассчитываем и на соответствующую работу судейской бригады во главе с Виталием Мешковым", - передает слова Рудакова "Чемпионат".
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