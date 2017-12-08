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Арсен Венгер одержал 700 побед у руля "Арсенал"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер одержал 700 победу у руля команды, передает пресс-служба УЕФА.

Игра Лиги Европы с белорусским БАТЭ (6:0) стала юбилейной для французского наставника. Напомним, Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 14:21
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