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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Арам Габрелянов отошел от руководства "Араратом"
В менеджменте московского "Арарата" произошли перестановки, передает "СЭ".
Сообщается, что президент клуба Самвел Карапетян после отставки гендиректора Игоря Короткова назначил на эту должность вице-президента москвичей Погоса Галстяна.
Медиаменеджер Арам Габрелянов отошел полностью от дел "Арарата", а неформальным руководителем "Арарата" стал племянник Самвела Карапетяна.
Сообщается, что президент клуба Самвел Карапетян после отставки гендиректора Игоря Короткова назначил на эту должность вице-президента москвичей Погоса Галстяна.
Медиаменеджер Арам Габрелянов отошел полностью от дел "Арарата", а неформальным руководителем "Арарата" стал племянник Самвела Карапетяна.
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