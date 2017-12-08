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СМИ: Арам Габрелянов отошел от руководства "Араратом"

В менеджменте московского "Арарата" произошли перестановки, передает "СЭ".

Сообщается, что президент клуба Самвел Карапетян после отставки гендиректора Игоря Короткова назначил на эту должность вице-президента москвичей Погоса Галстяна.

Медиаменеджер Арам Габрелянов отошел полностью от дел "Арарата", а неформальным руководителем "Арарата" стал племянник Самвела Карапетяна.
Теги: Арарат
Сегодня, 14:44
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
да там перестановок и смены игроков больше, нежели было в Спартаке нулевых


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Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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