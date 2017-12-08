"Урал" предложил болельщикам тульского "Арсенала" валенки (фото)

Пресс-служба "Урала" перед матчем 20-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" сообщила, что за сутки до матча в Екатеринбург пришла зима, а также гостям было предложено утеплиться валенками."Зима все-таки пришла в наш город, за сутки до матча "Урал" - "Арсенал". "Арсенал", вы хорошо утеплились? Можем поделиться с тульскими гостями обувью", - говорится в сообщении пресс-службы "Урала" в твиттере.Напомним, игра состоится 8 декабря, начало - в 17:30 мск.