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"Урал" предложил болельщикам тульского "Арсенала" валенки (фото)

Пресс-служба "Урала" перед матчем 20-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" сообщила, что за сутки до матча в Екатеринбург пришла зима, а также гостям было предложено утеплиться валенками.

"Зима все-таки пришла в наш город, за сутки до матча "Урал" - "Арсенал". "Арсенал", вы хорошо утеплились? Можем поделиться с тульскими гостями обувью", - говорится в сообщении пресс-службы "Урала" в твиттере.

Напомним, игра состоится 8 декабря, начало - в 17:30 мск.

Теги: Урал Арсенал Тула
Сегодня, 14:48
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№2 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 15:01) #
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online

Конечно не важно,если увидят забугорные любители футбола болельщиков в валенках,да и просто случайные.Но все же это странно.Они же будут еще пьяные и семечками плевать.Ну да ладно.Футбол объединяет.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
между прочим нынче они дорогие


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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