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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент "Астаны": этот день будет золотыми буквами вписан в историю казахстанского футбола
Президент "Астаны" Саян Хамитжанов поздравил команду после победы над "Славией" (1:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы.
Напомним, "Астана" стала первой казахстанской командой, которая пробилась в весеннюю стадию еврокубков.
"Поздравляю всех болельщиков, всю страну с этим историческим событием! Наша команда, честь ей и хвала, вопреки всем объективным обстоятельствам проявила героизм и вырвала такую нужную победу!
Я думаю, что не покривлю душой, если скажу, что сегодняшний день будет золотыми буквами вписан не только в историю казахстанского футбола, но и всего отечественного спорта!
Эта победа знаменует собой окончание и без того исторического сезона – рекордный четвертый подряд титул, а теперь – выход в плей-офф из сложнейшей группы. Заканчивающийся сезон теперь плавно перетекает в начало следующего, и наша главная даже не задача, а мечта – еврокубковая весна – стала реальностью" – приводит слова Хамитжанова пресс-служба "Астаны".
Напомним, "Астана" стала первой казахстанской командой, которая пробилась в весеннюю стадию еврокубков.
"Поздравляю всех болельщиков, всю страну с этим историческим событием! Наша команда, честь ей и хвала, вопреки всем объективным обстоятельствам проявила героизм и вырвала такую нужную победу!
Я думаю, что не покривлю душой, если скажу, что сегодняшний день будет золотыми буквами вписан не только в историю казахстанского футбола, но и всего отечественного спорта!
Эта победа знаменует собой окончание и без того исторического сезона – рекордный четвертый подряд титул, а теперь – выход в плей-офф из сложнейшей группы. Заканчивающийся сезон теперь плавно перетекает в начало следующего, и наша главная даже не задача, а мечта – еврокубковая весна – стала реальностью" – приводит слова Хамитжанова пресс-служба "Астаны".
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