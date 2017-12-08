Опытные юристы в Санкт-Петербурге
Бесплатная юридическая консультация
Высший арбитражный суд

+7 (812) 913-59-76

 
www.ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Астаны": этот день будет золотыми буквами вписан в историю казахстанского футбола

Президент "Астаны" Саян Хамитжанов поздравил команду после победы над "Славией" (1:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы.

Напомним, "Астана" стала первой казахстанской командой, которая пробилась в весеннюю стадию еврокубков.

"Поздравляю всех болельщиков, всю страну с этим историческим событием! Наша команда, честь ей и хвала, вопреки всем объективным обстоятельствам проявила героизм и вырвала такую нужную победу!

Я думаю, что не покривлю душой, если скажу, что сегодняшний день будет золотыми буквами вписан не только в историю казахстанского футбола, но и всего отечественного спорта!

Эта победа знаменует собой окончание и без того исторического сезона – рекордный четвертый подряд титул, а теперь – выход в плей-офф из сложнейшей группы. Заканчивающийся сезон теперь плавно перетекает в начало следующего, и наша главная даже не задача, а мечта – еврокубковая весна – стала реальностью" – приводит слова Хамитжанова пресс-служба "Астаны".
Теги: Астана
Сегодня, 14:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.