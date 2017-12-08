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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Молодежная команда "Урала" уступила "Арсеналу"
"Урал" проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 20-го тура первенства России среди молодежных команд.
Молодежное первенство. 20 тур
"Урал" – "Арсенал" - 0:1
Голы: Иваки, 30
"Урал": Мамин, Горин, Бердников, Голубцов, Галимов, Шептий (Исраелян, 59), Кириллов, Некрасов, Щербаков (Кочнев, 46), Тушков (Кобзев, 77), Белоус (Татаринов, 46 (Карабанов, 88))
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Осипов, Борисов, Клементьев, Веприков, Петош (Максумов, 65), Ивакин, Сикоев, Лобзин (Антипов, 86), Максименко (Кабахидзе, 65)
Предупреждения: Петош, 29, Исраелян, 82.
Молодежное первенство. 20 тур
"Урал" – "Арсенал" - 0:1
Голы: Иваки, 30
"Урал": Мамин, Горин, Бердников, Голубцов, Галимов, Шептий (Исраелян, 59), Кириллов, Некрасов, Щербаков (Кочнев, 46), Тушков (Кобзев, 77), Белоус (Татаринов, 46 (Карабанов, 88))
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Осипов, Борисов, Клементьев, Веприков, Петош (Максумов, 65), Ивакин, Сикоев, Лобзин (Антипов, 86), Максименко (Кабахидзе, 65)
Предупреждения: Петош, 29, Исраелян, 82.
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