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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Испанская полиция рассказала о драке фанатов "Зенита" и "Реала Сосьедад"
Несколько болельщиков "Зенита" были госпитализированы в Сан-Себастьяне, где команда проводила матч Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (3:1), передает ТАСС.
"Мы не можем подробно описать происходящие события, так как не владеем полной информацией. Полиции не было там во время начала драки, поэтому не знаем, кто был зачинщиком и как развивалась ситуация.
Можем только сказать, что полицейские вызвали скорую помощь и врачи увезли некоторых болельщиков "Зенита" в больницу", – сообщили в правоохранительных органах.
Ранее СМИ сообщили, что группа из 30 фанатов сине-бело-голубых участвовала в беспорядках на площади Сан-Себастьяна. В результате пятеро болельщиков из России были задержаны.
"Мы не можем подробно описать происходящие события, так как не владеем полной информацией. Полиции не было там во время начала драки, поэтому не знаем, кто был зачинщиком и как развивалась ситуация.
Можем только сказать, что полицейские вызвали скорую помощь и врачи увезли некоторых болельщиков "Зенита" в больницу", – сообщили в правоохранительных органах.
Ранее СМИ сообщили, что группа из 30 фанатов сине-бело-голубых участвовала в беспорядках на площади Сан-Себастьяна. В результате пятеро болельщиков из России были задержаны.
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