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Испанская полиция рассказала о драке фанатов "Зенита" и "Реала Сосьедад"

Несколько болельщиков "Зенита" были госпитализированы в Сан-Себастьяне, где команда проводила матч Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (3:1), передает ТАСС.

"Мы не можем подробно описать происходящие события, так как не владеем полной информацией. Полиции не было там во время начала драки, поэтому не знаем, кто был зачинщиком и как развивалась ситуация.

Можем только сказать, что полицейские вызвали скорую помощь и врачи увезли некоторых болельщиков "Зенита" в больницу", – сообщили в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщили, что группа из 30 фанатов сине-бело-голубых участвовала в беспорядках на площади Сан-Себастьяна. В результате пятеро болельщиков из России были задержаны.
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 15:34
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Сибирь»
странно всё. пострадали зенитчики и задержаны зенитчики. В Гейропе двойные стандарты - это норма? Или там эмигранты - высший сорт людей, аборигены - первый, а россияне -брак?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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