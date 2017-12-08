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Криштиану Роналду - игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Португалец стал автором гола в матче 6-го тура ЛЧ против дортмундской "Боруссии" (3:2). За Роналду проголосовал 41 процент болельщиков.

Второе место занял полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, оформивший хет-трик в матче со "Спартаком" (7:0), у него 38 процентов голосов. Третье место - у хавбека "Баварии" Корантена Толиссо – 8 процентов.



УЕФА
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 15:53
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