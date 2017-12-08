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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Криштиану Роналду - игрок недели в Лиге чемпионов
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Португалец стал автором гола в матче 6-го тура ЛЧ против дортмундской "Боруссии" (3:2). За Роналду проголосовал 41 процент болельщиков.
Второе место занял полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, оформивший хет-трик в матче со "Спартаком" (7:0), у него 38 процентов голосов. Третье место - у хавбека "Баварии" Корантена Толиссо – 8 процентов.
УЕФА
Португалец стал автором гола в матче 6-го тура ЛЧ против дортмундской "Боруссии" (3:2). За Роналду проголосовал 41 процент болельщиков.
Второе место занял полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, оформивший хет-трик в матче со "Спартаком" (7:0), у него 38 процентов голосов. Третье место - у хавбека "Баварии" Корантена Толиссо – 8 процентов.
Криштиану Роналду признан Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 8, 2017
В голосовании болельщиков он набрал 41% голосов, опередив Коутиньо (38%) ? pic.twitter.com/S7zMP4z7zR
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