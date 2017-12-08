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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владислав Игнатьев: в матче со "Злином" казалось, что играем дома
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал игру 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Злином" (2:0).
– Долго привыкали к полю, к спущенному мячу. Нашли лазейку только во втором тайме. Удаление? Его тоже нужно заслужить. Красная карточка была по делу. Даже когда соперник вдесятером, забить не так просто. "Злин" играл дома, хорошо оборонялся.
– Принципиально было выйти из группы с первого места?
– Была задача просто выйти в плей-офф, но, конечно, всем хотелось первое место. Приложили максимум усилий.
– Вы пропустили прошлый матч из-за травмы. Как себя чувствуете сейчас?
– Когда не пропускаешь матчи, чувствуешь себя получше. В первом тайме было тяжеловато. Мы больше оборонялись, меньше контролировали мяч. Во втором стало полегче.
– Ожидали увидеть столько болельщиков "Локомотива"?
– Казалось, что наших болельщиков больше, чем чешских. Было впечатление, что играем дома. Они нам очень помогли.
ФК "Локомотив"
– Долго привыкали к полю, к спущенному мячу. Нашли лазейку только во втором тайме. Удаление? Его тоже нужно заслужить. Красная карточка была по делу. Даже когда соперник вдесятером, забить не так просто. "Злин" играл дома, хорошо оборонялся.
– Принципиально было выйти из группы с первого места?
– Была задача просто выйти в плей-офф, но, конечно, всем хотелось первое место. Приложили максимум усилий.
– Вы пропустили прошлый матч из-за травмы. Как себя чувствуете сейчас?
– Когда не пропускаешь матчи, чувствуешь себя получше. В первом тайме было тяжеловато. Мы больше оборонялись, меньше контролировали мяч. Во втором стало полегче.
– Ожидали увидеть столько болельщиков "Локомотива"?
– Казалось, что наших болельщиков больше, чем чешских. Было впечатление, что играем дома. Они нам очень помогли.
ФК "Локомотив"
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