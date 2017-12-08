Владислав Игнатьев: в матче со "Злином" казалось, что играем дома

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал игру 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Злином" (2:0).– Долго привыкали к полю, к спущенному мячу. Нашли лазейку только во втором тайме. Удаление? Его тоже нужно заслужить. Красная карточка была по делу. Даже когда соперник вдесятером, забить не так просто. "Злин" играл дома, хорошо оборонялся.– Была задача просто выйти в плей-офф, но, конечно, всем хотелось первое место. Приложили максимум усилий.– Когда не пропускаешь матчи, чувствуешь себя получше. В первом тайме было тяжеловато. Мы больше оборонялись, меньше контролировали мяч. Во втором стало полегче.– Казалось, что наших болельщиков больше, чем чешских. Было впечатление, что играем дома. Они нам очень помогли.