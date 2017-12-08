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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Урал" - "Арсенал": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.
"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Портнягин.
Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Бавин, Манучарян, Щербаков.
"Арсенал": В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, А. Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.
"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Портнягин.
Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Бавин, Манучарян, Щербаков.
"Арсенал": В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, А. Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.
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