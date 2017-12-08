"Урал" - "Арсенал": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Портнягин.Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Бавин, Манучарян, Щербаков.: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, А. Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.