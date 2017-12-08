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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Челси" намерен зимой купить форварда "Байера"
Нападающий "Байера" Леон Бэйли может может перебраться в "Челси", сообщает The Sun.
Лондонцы давно следят за 20-летним футболистом и рассматривают возможность его покупки.
Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов. Контракт ямайца с "аспириновыми" рассчитан до лета 2022 года.
Лондонцы давно следят за 20-летним футболистом и рассматривают возможность его покупки.
Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов. Контракт ямайца с "аспириновыми" рассчитан до лета 2022 года.
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