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"Челси" намерен зимой купить форварда "Байера"

Нападающий "Байера" Леон Бэйли может может перебраться в "Челси", сообщает The Sun.

Лондонцы давно следят за 20-летним футболистом и рассматривают возможность его покупки.

Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов. Контракт ямайца с "аспириновыми" рассчитан до лета 2022 года.
Теги: Челси Байер Трансферы
Сегодня, 17:22
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