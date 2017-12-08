"Челси" намерен зимой купить форварда "Байера"

Нападающий "Байера" Леон Бэйли может может перебраться в "Челси", сообщает The Sun.Лондонцы давно следят за 20-летним футболистом и рассматривают возможность его покупки.Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов. Контракт ямайца с "аспириновыми" рассчитан до лета 2022 года.