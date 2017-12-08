Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:58
Президент "Астаны": этот день будет золотыми буквами вписан в историю казахстанского футбола (3)
Президент "Астаны": этот день будет золотыми буквами вписан в историю казахстанского футбола (3)
13:45
Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
Александр Тарханов: мы не удовлетворены результатом
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1) отметил, что его команде не удалось дожать соперника.
"Мы не удовлетворены результатом. До конца боролись, пытались дожать соперника, но не получилось. Пропустили случайный гол – всегда пропускаем то с рикошета, то сами ошибемся.
Мы набрали 25 очков, и это больше чем в том году. Дома очков шесть потеряли, набрав их, могли быть и повыше", - сказал Тарханов.
"Мы не удовлетворены результатом. До конца боролись, пытались дожать соперника, но не получилось. Пропустили случайный гол – всегда пропускаем то с рикошета, то сами ошибемся.
Мы набрали 25 очков, и это больше чем в том году. Дома очков шесть потеряли, набрав их, могли быть и повыше", - сказал Тарханов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.