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Александр Тарханов: мы не удовлетворены результатом

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1) отметил, что его команде не удалось дожать соперника.

"Мы не удовлетворены результатом. До конца боролись, пытались дожать соперника, но не получилось. Пропустили случайный гол – всегда пропускаем то с рикошета, то сами ошибемся.

Мы набрали 25 очков, и это больше чем в том году. Дома очков шесть потеряли, набрав их, могли быть и повыше", - сказал Тарханов.
Теги: Тарханов Урал Арсенал Тула
Сегодня, 20:02
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