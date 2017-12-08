Александр Тарханов: мы не удовлетворены результатом

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1) отметил, что его команде не удалось дожать соперника."Мы не удовлетворены результатом. До конца боролись, пытались дожать соперника, но не получилось. Пропустили случайный гол – всегда пропускаем то с рикошета, то сами ошибемся.Мы набрали 25 очков, и это больше чем в том году. Дома очков шесть потеряли, набрав их, могли быть и повыше", - сказал Тарханов.