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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА в России посмотрели почти 3 млн человек
Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА (2:1) вызвал большой интерес у зрителей.
Средняя доля трансляции в целевой аудитории "Матч ТВ", мужчины в возрасте старше 18 лет по России, составила 15,5%. Это лучший показатель сезона Лиги чемпионов-2017/18.
Трансляцию посмотрели 2 917 000 человек.
ПФК ЦСКА
Средняя доля трансляции в целевой аудитории "Матч ТВ", мужчины в возрасте старше 18 лет по России, составила 15,5%. Это лучший показатель сезона Лиги чемпионов-2017/18.
Трансляцию посмотрели 2 917 000 человек.
ПФК ЦСКА
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