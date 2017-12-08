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Матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА в России посмотрели почти 3 млн человек

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА (2:1) вызвал большой интерес у зрителей.

Средняя доля трансляции в целевой аудитории "Матч ТВ", мужчины в возрасте старше 18 лет по России, составила 15,5%. Это лучший показатель сезона Лиги чемпионов-2017/18.

Трансляцию посмотрели 2 917 000 человек.

ПФК ЦСКА
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 21:21
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