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Зинедин Зидан: Роналду намного лучше меня

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что считает Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола.

"Статистика Роналду говорит сама за себя. Он лучший игрок в истории футбола. Я, конечно, был лучше. Если бы я выбирал, то назвал бы себя. Если серьезно, то Криштиану намного лучше", - цитирует Зидана ВВС.
Теги: Зидан Роналду Реал
Вчера, 23:23
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(1)
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:05) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
скромняга
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: етер Москва (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Финт Зидана. ЗИЗУ - ты Лучший!


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
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