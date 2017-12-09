Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сейду Думбия может переехать в Китай

Нападающий "Спортинга" Сейду Думбия может продолжить карьеру в китайском клубе "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает record.

Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что "Спортинг" готов продать Думбия в январе за 15 миллионов евро, хотя потратил на его переход из "Ромы" около 7,2 миллиона евро. Это связано с частыми травмами футболиста.
Теги: Думбия Спортинг Трансферы
Сегодня, 00:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.