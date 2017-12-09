Сейду Думбия может переехать в Китай

Нападающий "Спортинга" Сейду Думбия может продолжить карьеру в китайском клубе "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает record.Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.Ранее сообщалось о том, что "Спортинг" готов продать Думбия в январе за 15 миллионов евро, хотя потратил на его переход из "Ромы" около 7,2 миллиона евро. Это связано с частыми травмами футболиста.