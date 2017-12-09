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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сейду Думбия может переехать в Китай
Нападающий "Спортинга" Сейду Думбия может продолжить карьеру в китайском клубе "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает record.
Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что "Спортинг" готов продать Думбия в январе за 15 миллионов евро, хотя потратил на его переход из "Ромы" около 7,2 миллиона евро. Это связано с частыми травмами футболиста.
Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что "Спортинг" готов продать Думбия в январе за 15 миллионов евро, хотя потратил на его переход из "Ромы" около 7,2 миллиона евро. Это связано с частыми травмами футболиста.
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