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Унаи Эмери: Неймар в "ПСЖ" достигнет командных целей, а потом приступит к личным

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал слова президента "Реала" Флорентино Пересу о том, что Неймар имел бы больше шансов получить "Золотой мяч", играя в мадридском клубе.

"Возможно, он хотел бы, чтобы Неймар играл в "Реале". Но он здесь, в "ПСЖ". Уверен, что Неймар сначала достигнет командных целей, а затем приступит к индивидуальным здесь, в Париже", - цитирует Эмери Mundo Deportivo Эмери.
Сегодня, 00:24
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