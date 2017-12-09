Унаи Эмери: Неймар в "ПСЖ" достигнет командных целей, а потом приступит к личным

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал слова президента "Реала" Флорентино Пересу о том, что Неймар имел бы больше шансов получить "Золотой мяч", играя в мадридском клубе."Возможно, он хотел бы, чтобы Неймар играл в "Реале". Но он здесь, в "ПСЖ". Уверен, что Неймар сначала достигнет командных целей, а затем приступит к индивидуальным здесь, в Париже", - цитирует Эмери Mundo Deportivo Эмери.