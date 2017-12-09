Мауро Икарди: медосмотр в "Реале"? Это глупости

Нападающий "Интера" Мауро Икарди не собирается переходить в мадридский "Реал"."Медосмотр в "Реале"? Это глупости. К тому же сейчас совсем не то время, чтобы говорить о подобных вещах. Все знают, что мне очень комфортно в Милане. Я люблю "Интер". Здесь я много играю и являюсь капитаном. Не хочу покидать клуб, пока что-то не выиграю", - цитирует футболиста Marca.