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Мауро Икарди: медосмотр в "Реале"? Это глупости

Нападающий "Интера" Мауро Икарди не собирается переходить в мадридский "Реал".

"Медосмотр в "Реале"? Это глупости. К тому же сейчас совсем не то время, чтобы говорить о подобных вещах. Все знают, что мне очень комфортно в Милане. Я люблю "Интер". Здесь я много играю и являюсь капитаном. Не хочу покидать клуб, пока что-то не выиграю", - цитирует футболиста Marca.
Теги: Икарди Реал Интер
Сегодня, 05:44
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