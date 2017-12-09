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Игорь Акинфеев: увидел Манчестер с другой стороны, а еще меня поразил Хабаровск

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о городах, в которых побывал вместе с командой в последнее время.

"Впервые мне удалось посмотреть Манчестер с другой стороны. Это достаточно чистый, красивый город. Раньше мы приезжали и потом сразу уезжали – казалось, мрак, дожди постоянные. А сейчас посмотрел - действительно хороший город, в котором можно себя комфортно чувствовать.

Каждый город отличается и красив по-своему. Я нечастый гость экскурсий по городам, мы приезжаем-уезжаем, на все один-два дня, за которые ничего не получается посмотреть. Поэтому не могу судить со всей строгостью или со всей красоты всех этих городов. В каждом городе что-то запоминается.

Например, мы за два-три дня до матча летали в Севилью - это очень красивый город. Очень понравилась архитектура, ну и плюс там тепло, море, хорошо. Испания - это такой рай на земле, как и другие тёплые места.

Если вспоминать отдельные города, то на ум приходят и Кардифф, и Манчестер, и любой другой город - не только, наверное, Европы, но и России. Мы недавно были в Хабаровске, который меня поразил. Это действительно красивый, чистый и масштабный город.

Можно сказать так: нельзя никого обижать и принижать, в каждом городе есть позитив и негатив. Это относится и к Москве. Надо оставаться людьми и искать частичку счастья, извергать ее, чтобы всегда был позитив, потому что негатива очень много в нашей жизни", - передает слова Акинфеева "СЭ" со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 07:31
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