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Тренер сборной Исландии: мы уже достаточно сильны, способны обыграть кого угодно

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон рассказал о целях на ЧМ-2018. Исландцы в своей группе сыграют с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.

"Во-первых, быть участниками ЧМ - огромная честь для нас. Если мы сумеем продвинуться дальше группового этапа, это станет для Исландии большим достижением. За последние 5-6 лет мы поняли, что уже достаточно сильны, имеем хороший настрой и способны обыграть кого угодно.

Нет ничего странного в том, что команда мечтает о победе. Но если учесть статистику, то нам вряд ли удастся увезти с собой кубок мира. Впрочем, как я уже говорил, настроены мы оптимистично.

Конкретных целей перед собой пока не ставим, но, безусловно, надеемся выйти из группы и по-настоящему побороться за победу. А если будем в ударе, то одержим победу и над самым сильным соперником", - передает слова Хадльгримссона RT.
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 07:50
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