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Криштиану Роналду: сын сказал, что тоже выиграет "Золотой мяч"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал об амбициях своего сына Криштиану-младшего.

"Сын похож на меня. Он сказал, что станет лучше, чем я и тоже выиграет "Золотой мяч". Говорит, сможет сделать это пять раз.

Соперничество с Месси? Я не очень думаю об этом, может где-то подсознательно. Моя мотивация - победить самого себя", - приводит слова Роналду Marca.
Теги: Роналду
Сегодня, 07:55
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