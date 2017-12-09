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Леонид Слуцкий: в 2009-м я прочувствовал, что такое "Ферги-тайм"

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил о выездном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (3:3), который состоялся в 2009 году.

"На "Олд Траффорд" всегда сумасшедшая атмосфера. Я прочувствовал на себе, что такое "Ферги-тайм", последние 15 минут. Мы выигрывали со счетом 3:1, но не смогли удержать победный счет.

Думаю, этот матч навсегда останется в памяти всех его участников и болельщиков", – передает слова Слуцкого пресс-служба ЦСКА.
Теги: Слуцкий Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 08:29
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(3)
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 09:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Про пельмень-тайм расскажи... Впрочем, в Халле уже рассказали


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 08:34) #
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  •  (5)

Хватит уже пиарить этого никчемного тренера. Позора сборной не хватило
Регистрация: 23.09.2008
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