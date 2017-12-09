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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Евгений Ловчев: очевидно, что у "Спартака" сильнейшее нападение в премьер-лиге
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев назвал плюсы и минусы "Спартака" в преддверии дерби с ЦСКА в рамках 20-го тура.
Минусы "Спартака"
1. Разгромное поражение в "Ливерпуле". Такие поражения не проходят бесследно. Возможно, произошедшее в Ливерпуле повлияет на психологическое состояние футболистов.
2. Перманентные проблемы в обороне. Меняются тренеры, а эти проблемы никуда не деваются. Мы говорим, что растет Джикия, и это правда, но в Ливерпуле он провалил матч. Из трех первых пропущенных мячей, он, так или иначе, виноват в двух.
3. Мы говорим, что у "Спартака" сильное нападение. Для нашего чемпионата это утверждение верно. Но мы видели, какое нападение у "Ливерпуля". Но таких нападающих, как Коутиньо или Салах, у нас близко нет. Вот говорят, что Адриану и Пашалич бывшие футболисты "Милана", а про хорвата можно сказать, что перешел в "Спартак" из "Ливерпуля". Но это футболисты вторых составов этих клубов. И это надо сказать себе честно.
Плюсы "Спартака"
1.Минус от поражения с "Ливерпулем" может превратиться в плюс. Мы ведь тоже далеко не всегда играли удачно. Помню, поехали в коммерческое турне по Европе. Первый матч играли в Гамбурге. Тогда там была одна из сильнейших команд в Европе, капитаном был Манфред Кальтц, один из лидеров сборной ФРГ.
После первого тайма мы проигрывали 0:1. Николай Петрович Старостин в перерыве сказал, что терять уже нечего, поэтому надо смелее идти вперед. Мы пошли вперед и пропустили еще пять. Итого на табло было 0:6. Почти, как сейчас в Ливерпуле. Старостин сказал: "Когда в Москву вернемся, будут спрашивать, почему так крупно проиграли, говорите, что играли в мини-футбол".
Следующий матч был в Англии, портив тогдашнего чемпиона "Дерби Каунти". Агент, который организовывал турне, перед матчем сказал: "Сыграете вничью – получите по 10 долларов премиальных". Но мы выиграли 3:1. А Старостин нам сказал свою любимую фразу перед выходом на поле: "Плохая игра идет перед хорошей". Так и получилось.
Я эту историю рассказал к тому, что "Спартаку" теперь надо искупить свою вину перед болельщиками. А болельщиков будет полный стадион. И это можно занести в плюс.
2. Думаю, в обороне будут перестановки. На это тренерский штаб сподвигнет, опять же, результат в Ливерпуле. И тот же Джикия сыграет значительно лучше на своей привычной позиции в центре обороны.
3. В минусах мы говорили, что на фоне "Ливерпуля" нападение "Спартака" проигрывает. Но в нашем чемпионате, очевидно, это сильнейшее нападение. И почти никогда игроки спартаковской группы атаки, если их брать в целом, не уходят с поля без забитого гола.
Советский спорт
Минусы "Спартака"
1. Разгромное поражение в "Ливерпуле". Такие поражения не проходят бесследно. Возможно, произошедшее в Ливерпуле повлияет на психологическое состояние футболистов.
2. Перманентные проблемы в обороне. Меняются тренеры, а эти проблемы никуда не деваются. Мы говорим, что растет Джикия, и это правда, но в Ливерпуле он провалил матч. Из трех первых пропущенных мячей, он, так или иначе, виноват в двух.
3. Мы говорим, что у "Спартака" сильное нападение. Для нашего чемпионата это утверждение верно. Но мы видели, какое нападение у "Ливерпуля". Но таких нападающих, как Коутиньо или Салах, у нас близко нет. Вот говорят, что Адриану и Пашалич бывшие футболисты "Милана", а про хорвата можно сказать, что перешел в "Спартак" из "Ливерпуля". Но это футболисты вторых составов этих клубов. И это надо сказать себе честно.
Плюсы "Спартака"
1.Минус от поражения с "Ливерпулем" может превратиться в плюс. Мы ведь тоже далеко не всегда играли удачно. Помню, поехали в коммерческое турне по Европе. Первый матч играли в Гамбурге. Тогда там была одна из сильнейших команд в Европе, капитаном был Манфред Кальтц, один из лидеров сборной ФРГ.
После первого тайма мы проигрывали 0:1. Николай Петрович Старостин в перерыве сказал, что терять уже нечего, поэтому надо смелее идти вперед. Мы пошли вперед и пропустили еще пять. Итого на табло было 0:6. Почти, как сейчас в Ливерпуле. Старостин сказал: "Когда в Москву вернемся, будут спрашивать, почему так крупно проиграли, говорите, что играли в мини-футбол".
Следующий матч был в Англии, портив тогдашнего чемпиона "Дерби Каунти". Агент, который организовывал турне, перед матчем сказал: "Сыграете вничью – получите по 10 долларов премиальных". Но мы выиграли 3:1. А Старостин нам сказал свою любимую фразу перед выходом на поле: "Плохая игра идет перед хорошей". Так и получилось.
Я эту историю рассказал к тому, что "Спартаку" теперь надо искупить свою вину перед болельщиками. А болельщиков будет полный стадион. И это можно занести в плюс.
2. Думаю, в обороне будут перестановки. На это тренерский штаб сподвигнет, опять же, результат в Ливерпуле. И тот же Джикия сыграет значительно лучше на своей привычной позиции в центре обороны.
3. В минусах мы говорили, что на фоне "Ливерпуля" нападение "Спартака" проигрывает. Но в нашем чемпионате, очевидно, это сильнейшее нападение. И почти никогда игроки спартаковской группы атаки, если их брать в целом, не уходят с поля без забитого гола.
Советский спорт
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