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Эрикссон, Муслин и Даум претендуют на пост главного тренера сборной Австралии

Шведский специалист Свен-Еран Эрикссон может возглавить сборную Австралии, сообщает "СЭ" со ссылкой на Football Italia.

Также в числе кандидатов называют Славолюба Муслина, Кристофа Даума, Авраама Гранта и Джани Де Бьязи.

Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Австралии после отставки Энджа Постекоглу ведет переговоры с Юргеном Клинсманном.
Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 10:47
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