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Хулио Салинас: Роналду, ты не лучший. Утешай себя этими "Золотыми мячами"

Бывший нападающий "Атлетико", "Барселоны" и сборной Испании Хулио Салинас высказался по поводу слов форварда "Реала" Криштиану Роналду, который ранее заявил, что он является лучшим футболистом в истории.

"Хороший игрок не означает лучший. Тебе не повезло играть в эпоху великого Месси. Я искренне не считаю, что ты находишься среди лучших игроков в истории футбола. Утешай себя этими "Золотыми мячами", некоторые из них ты не заслужил", - написал Салинас в твиттере.
Теги: Роналду
Сегодня, 11:24
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 11:34) #
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Точно. плакса- вы...плакал мячи.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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