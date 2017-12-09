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Лучано Спаллетти: если бы пришлось брать кого-то из "Ювентуса", взял бы Аллегри

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти высказался в преддверии матча 16-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом".

"Теперь у нашей команды есть индивидуальность. Мы знаем, что можем конкурировать на всех уровнях. Для достижения наших целей нам нужно много очков, и каждая игра должна быть возможностью получить как можно больше. Вот почему мы едем в Турин, чтобы победить.

Мы играем не против третьей команды в таблице, а против той, которая за последние годы дважды выходила в финал Лиги чемпионов.

Нам нужно показать характер прямо с первого удара, в том числе потому что Аллегри один из лучших тренеров, кто может изменить команду по ходу игры. Но мы всегда отвечаем правильным ходом и играем с правильным отношением.

Хотя это дерби Италии со всеми вытекающими из этого обязанностями, но мы не должны слишком сильно перегорать. Кого я бы взял из "Юве"? Мне нравятся мои игроки, но, если бы мне пришлось, я бы взял Аллегри", – передает слова Спаллетти "Sports.ru" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Спаллетти Ювентус Интер
Сегодня, 11:38
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