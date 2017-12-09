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Денис Глушаков: мечтали попасть в историю, но не с таким результатом

Капитан "Спартака" Денис Глушаков назвал безобразной игру команды в выездном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7).

"Мы сыграли безобразно, не выполнили установку тренера. В тот день у нас не получалось ничего. Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом. Хочется теперь поскорее забыть эту игру и никогда не вспоминать.

Задачей минимум было попасть в Лигу Европы, задачей максимум - в плей-офф Лиги чемпионов. С первой мы справились. Были и хорошие матчи, и те, которые нас не красят...

Жаль, что закончили групповой турнир таким обидным поражением от "Ливерпуля". Теперь будем ждать результатов жеребьевки, чтобы узнать соперника в плей-офф Лиги Европы", - передает слова Глушакова официальный сайт красно-белых.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 11:55
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16
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№17 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак лишь обновляет рекордвы.....2011 год ЛЕ Спартак -Порту общий счет по сумме 2х матчей 3-10)
Регистрация: 24.04.2009
№16 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
В история можно попасть, а вы вляпались.
Регистрация: 24.05.2017
№15 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:04) #
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online

Мог бы позвонить каррера Мистеру Манчини. Спросить совета. Гордыня однако. Задача мнимум теперь на Зенит или Локомотив по жеребьевке не попасть. Там лимита нет и будет все также печально как и с Ливерпулем.
Регистрация: 17.04.2017
№14 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
ДЕНИС ГЛУШАКОВ: МЕЧТАЛИ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ, НО НЕ С ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ


А с каким мечтали? Повторить или побить рекорд 1-18?

Цитата: Kostik
По сравнению с игроками ливера на поле он выглядел как неуклюжий медведь, да и не только он,а тут лучшие, вот и разница чемпионатов


Кое-как выкарабкались на четвёртое место уже сразу называется "тут лучшие"? bowtie

почему кое как?.."вас" по пути чпокнули... smirk
Регистрация: 6.09.2013
№13 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:58) #
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online

Цитата: Egger
Поменяй номер на 70 и войдешь в историю

нужно номер 7 вывести из сотава Спартака. Он теперь за Каррерой закреплен постоянно. джеймс бонд-агент 07. а по прилету в Москву:" С него стащили свитор, сорвали срук часы и растащили плиты прям со взлетной полосы"(В.С. Высоцкий).
Регистрация: 17.04.2017
№12 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
У него рот вообще закрывается? Каждый день, на этом сайте от него интервью появляются, посты в инстаграмме и тд. Звезду в себе увидел?

А на кой куй ты подписался на него в Инстаграмме?

Цитата: Algus64
ДЕНИС ГЛУШАКОВ: МЕЧТАЛИ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ, НО НЕ С ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ


А с каким мечтали? Повторить или побить рекорд 1-18?

Цитата: Kostik
По сравнению с игроками ливера на поле он выглядел как неуклюжий медведь, да и не только он,а тут лучшие, вот и разница чемпионатов


Кое-как выкарабкались на четвёртое место уже сразу называется "тут лучшие"? bowtie

Кое как это вы в том году на третье выкарабкались blush как сам сталинград ?


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Регистрация: 6.02.2012
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kostik
По сравнению с игроками ливера на поле он выглядел как неуклюжий медведь, да и не только он,а тут лучшие, вот и разница чемпионатов

Называть лучшими Глушака и Фернандо это клиника.Они и в чемпе России матчи проваливают.Обычные середняки.А Промес то ли устал,то ли наелся,то ли хочет свалить.А без Промеса Сраптак весьма средняя команда без игроков даже в перспективе звездных.Зобнин,Ещенко,Мельгарехо?)Да у Реала Сосьедада состав интереснее)А Дениска игрок кривой и всегда им был.Как только против него играют скоростные или сильные игроки Глушак матч сливает.Витсель всегда Глушака в центре вертел,что говорит о Глушаке многое.Ждем Денис Арсенала для мяса.Сможешь еще раз в историю войти)))Как мячей десять Арсенал накидает,так прославишься)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
ДЕНИС ГЛУШАКОВ: МЕЧТАЛИ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ, НО НЕ С ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ


А с каким мечтали? Повторить или побить рекорд 1-18?

Цитата: Kostik
По сравнению с игроками ливера на поле он выглядел как неуклюжий медведь, да и не только он,а тут лучшие, вот и разница чемпионатов


Кое-как выкарабкались на четвёртое место уже сразу называется "тут лучшие"? bowtie
Регистрация: 22.02.2013
№9 Написал: Kostik (Сегодня, 12:37) #
  • 0
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По сравнению с игроками ливера на поле он выглядел как неуклюжий медведь, да и не только он,а тут лучшие, вот и разница чемпионатов
Регистрация: 20.03.2008
№8 Написал: pafalex25 Москва (Сегодня, 12:33) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Это называется немного по другому Денис...В историю вы ВЛЯПАЛИСЬ!!!И к сожалению навсегда...
Регистрация: 4.02.2016
№7 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
У него рот вообще закрывается? Каждый день, на этом сайте от него интервью появляются, посты в инстаграмме и тд. Звезду в себе увидел?
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: Egger ссср (Сегодня, 12:19) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Поменяй номер на 70 и войдешь в историю
Регистрация: 9.12.2017
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:16) #
  • -6
  •  (12)

Цитата: Орнитолог
Ну - теперь вперед, оправдываться


Да уж, в понедельник снова придется оправдываться...)))))))))))))
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 12:05) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ну - теперь вперед, оправдываться.


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: Роберто (Сегодня, 12:00) #
  • -3
  •  (9)

главное, что попали в историю и даже с очередным рекордом.
Регистрация: 24.11.2017
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 11:59) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
для капитана он ооооочень болтлив....
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:58) #
  • +5
  •  (7)

После победы над Зенитом думали,что мастера...
Регистрация: 26.01.2017
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