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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Денис Глушаков: мечтали попасть в историю, но не с таким результатом
Капитан "Спартака" Денис Глушаков назвал безобразной игру команды в выездном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7).
"Мы сыграли безобразно, не выполнили установку тренера. В тот день у нас не получалось ничего. Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом. Хочется теперь поскорее забыть эту игру и никогда не вспоминать.
Задачей минимум было попасть в Лигу Европы, задачей максимум - в плей-офф Лиги чемпионов. С первой мы справились. Были и хорошие матчи, и те, которые нас не красят...
Жаль, что закончили групповой турнир таким обидным поражением от "Ливерпуля". Теперь будем ждать результатов жеребьевки, чтобы узнать соперника в плей-офф Лиги Европы", - передает слова Глушакова официальный сайт красно-белых.
"Мы сыграли безобразно, не выполнили установку тренера. В тот день у нас не получалось ничего. Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом. Хочется теперь поскорее забыть эту игру и никогда не вспоминать.
Задачей минимум было попасть в Лигу Европы, задачей максимум - в плей-офф Лиги чемпионов. С первой мы справились. Были и хорошие матчи, и те, которые нас не красят...
Жаль, что закончили групповой турнир таким обидным поражением от "Ливерпуля". Теперь будем ждать результатов жеребьевки, чтобы узнать соперника в плей-офф Лиги Европы", - передает слова Глушакова официальный сайт красно-белых.
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