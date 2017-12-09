Марина Грановская предложила Лэмпарду и Баллаку стать послами "Челси"

Директор "Челси" Марина Грановская провела встречу с экс-игроками лондонцев Фрэнком Лэмпардом и Михаэлем Баллаком.Руководитель предложила им стать послами "Челси", передает Daily Mail. Оба ветерана в последние годы находятся в тесной взаимосвязи с клубом.