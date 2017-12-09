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Денис Глушаков: игра с ЦСКА - знаковый матч за шесть очков

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков о надеждах на предстоящую игру премьер-лиги с ЦСКА.

"Надеюсь, будет полный стадион. С ЦСКА всегда интересные, захватывающие встречи. Прежде всего это дерби! Конечно, придется нелегко. В турнирном плане этот матч для нас также очень важен - знаковый матч за шесть очков. Нужно побеждать. Хотелось бы выступить так же успешно, как в прошлой домашней встрече с армейцами.

Помню, что незадолго до той игры был травмирован. Мечтал скорее восстановиться, чтобы сыграть с ЦСКА. Несмотря на то что долго не играл из-за повреждения, тренерский штаб все же доверил мне место "в старте". Вышел свежим и забил гол. Зе Луиш сделал передачу, я пробил издалека, мяч "киксанул" и залетел в ворота. Хорошо бы и воскресенье сотворить что-то подобное", - передает слова Глушакова пресс-служба красно-белых.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 12:13
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