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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе

Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группеБывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях по поводу столичного дерби в рамках чемпионата РФПЛ «Спартак» - ЦСКА, а также поделился мнением шансах сборной России на предстоящем чемпионате мира.

- И спартаковцы, и армейцы только что завершили свои выступления в розыгрыше Лиги чемпионов. Как отразится на предстоящей игре поражение команды Массимо Карреры от «Ливерпуля» - 0:7?

- Да, 0:7 - это, конечно, безобразие. Каррера же в «Спартак» приходил как тренер по защите? Так? Так. Но как тогда можно пропускать семь мячей?! Не могу этого понять! Это катастрофа для такого великого клуба, как «Спартак». Что поделаешь, это их проблемы — пускай сами разбираются. В предстоящем матче буду болеть за ЦСКА. Буду ждать интересной игры. Армейцам надо выигрывать, чтобы подтянуться к лидерам и побороться за чемпионство. А «Спартаку» нужно реабилитироваться перед болельщиками. Придут ли в себя красно-белые после сокрушительного удара? Это московское дерби — настрой должен быть соответствующим. Опять же им нужно реабилитироваться перед поклонниками. А придут в себя или нет, уже покажет игра. Не придут — это их проблемы.

- Какой представляется игра в морозное и снежное воскресенье?

- Как у нас вообще можно проводить матчи в декабре?! Это катастрофа! О чем думают руководители нашего футбола? Как вообще можно летом отдыхать, а зимой играть в футбол? Я, конечно, в свое время играл в сильный мороз - мне не по себе было. Думал о том, чтобы поскорее закончился матч, чтобы уйти в раздевалку и принять душ. В таких условиях играть просто невозможно.

Что касается расстановки сил накануне матча, мне кажется, психологическое преимущество тут у ЦСКА, поскольку после такого поражения, как было у «Спартака», игрокам всегда очень тяжело. Но красно-белым после того разгрома кровь из носу нужна победа, и они будут по-другому играть. Но и армейцы опять же в погоне за чемпионством не могут позволить себе терять очки. Ничейный результат обоим соперникам будет неудобен.

- Как вам кажется, каким будет исход принципиальной встречи?

- Опять же буду переживать за ЦСКА. Но в конкретном случае, мне кажется, игра завершится результативной ничьей.

- На прошлой неделе сборная России узнала своих соперников на чемпионате мира. Как вам наша группа?

- Будем бороться в нашей группе за третье место с Саудовской Аравией. Если мы не сделаем каких-то правильных выводов, это очевидно. Не произведут в сборной изменений, не поменяют тренера — картина будет печальной. Когда в нашем футболе будет нормальный адекватный подход к делу, тогда и результаты поднимутся. На вещи надо смотреть реально.
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 12:35
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(2)
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (1)

По делу
Регистрация: 16.03.2009
№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Норм сказал
Регистрация: 18.06.2017
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