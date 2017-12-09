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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Динамо" и "Анжи" назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура премьер-лиги между московским "Динамо" и "Анжи".
"Динамо": Шунин, Цаллагов, Рыков, Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников, Ташаев, Соу, Луценко, Бечирай.
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано, Иванченко.
"Динамо": Шунин, Цаллагов, Рыков, Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников, Ташаев, Соу, Луценко, Бечирай.
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано, Иванченко.
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