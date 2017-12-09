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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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Евгений Ловчев: первый минус ЦСКА - это Васин, главный плюс - конечно, Акинфеев

Эксперт Евгений Ловчев разложил по полочкам столичный ЦСКА в преддверии центрального матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком".

Минусы ЦСКА

1. Первый минус – Васин. Он почти в каждой игре что-то да натворит. Не стал исключением и матч с "Манчестером". Он может в любой момент и в любом матче начудить.

2. Нападение ЦСКА и "Спартака" слишком разнятся по своему потенциалу. У армейцев – Чалов, Витинью, переквалифицированный в срочном порядке в форварда Вернблум. Но Промес, Зе Луиш и Адриану явно сильнее.

3. Мы знаем, как играет ЦСКА. И если команда пропускает первой, то, как правило, ей непросто бывает отыграться в матче с сильным соперником.

Плюсы ЦСКА

1. Первый и главный плюс – конечно, Акинфеев. И кто бы что ни говорил, Игорь за матч всегда делает несколько спасений.

2. Стабильный состав. Футболисты прекрасно сыграны, подогнаны друг к другу, знают друг друга досконально.

И еще важный фактор: Гончаренко нашел усиление атаки в лице Вернблума. Что было довольно неожиданно. Причем швед никого не обводит, не фейерит, но в штрафной навязывает борьбу и не стесняется бить по воротам при любой возможности.

3. Два хавбека, которые ведут всю игру, в последнее время играют вместе. Это Головин и Дзагоев. С возвращением Дзагоева и на Головина легла меньшая нагрузка. Эти полузащитники здорово берут под контроль середину поля. Плюс оба обладают хорошим дальним ударом и активно идут в атаку.

Советский спорт
Теги: Ловчев ЦСКА
Сегодня, 13:43
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9
(1)
№9 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Как ни странно главныц плюс коней стабильность при их кадровой проблеме.

Мы же..... Можем всё что угодно... И победить и проиграть. .. С нами скучать не приходится


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Цитата: Riders1990
Просто интересно чтобы с Васиным атакующий Ливер сделал?)

Сам прикинь, второй состав не мотивированного МЮ играл в футбол 3 минуты и забил дважды, а если бы основа да весь матч?

Ну да,и это учесть то что МЮ щас играет в более защитный футбол,чем Ливер.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№7 Написал: Крикс Новосибирск (Сегодня, 14:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Даже мёртвый Васин куда лучше наших живых Бокетти,Комбарова и Кутепова.А если Джикии не будет,то гола четыре кони нам закатят по любому. cry
Регистрация: 4.11.2016
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 14:17) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Просто интересно чтобы с Васиным атакующий Ливер сделал?)

Цитата: SPV

Сам прикинь, второй состав не мотивированного МЮ играл в футбол 3 минуты и забил дважды, а если бы основа да весь матч?

Прикинул как МЮ вас 1-18 бы еbнул


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:04) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Просто интересно чтобы с Васиным атакующий Ливер сделал?)

Сам прикинь, второй состав не мотивированного МЮ играл в футбол 3 минуты и забил дважды, а если бы основа да весь матч?
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:04) #
  • -1
  •  (9)
online

Полностью согласен с Серафимовичем....как играет Васин....привёз два гола...как позицию выбрал.....как можно держать игрока который ближе к воротам А ОН СМОТРИТ НА НЕГО ...ЗАЩИТНИК ..должен быть всегда ближе к воротам и чувствовать хотя бы рукой визави... ...чем он думал ....с маленькой буквы...это же 1 класс 2 четверть...и это как будто игрок сборной....второй гол такой же....это рецидив....ну не игрок он сборной. основной плюс его, на который все смотря....фактура....а в голове ничего....игрок ДЛЯ ...УФ...Ы.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:50) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Тяжело Спартаку против конского говнофутбола играть.Но выиграем4-1


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:49) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Просто интересно чтобы с Васиным атакующий Ливер сделал?)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:45) #
  • -5
  •  (5)

После такого расклада надо бы подвести итог-прогноз
Регистрация: 26.01.2017
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