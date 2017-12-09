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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Ловчев: первый минус ЦСКА - это Васин, главный плюс - конечно, Акинфеев
Эксперт Евгений Ловчев разложил по полочкам столичный ЦСКА в преддверии центрального матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком".
Минусы ЦСКА
1. Первый минус – Васин. Он почти в каждой игре что-то да натворит. Не стал исключением и матч с "Манчестером". Он может в любой момент и в любом матче начудить.
2. Нападение ЦСКА и "Спартака" слишком разнятся по своему потенциалу. У армейцев – Чалов, Витинью, переквалифицированный в срочном порядке в форварда Вернблум. Но Промес, Зе Луиш и Адриану явно сильнее.
3. Мы знаем, как играет ЦСКА. И если команда пропускает первой, то, как правило, ей непросто бывает отыграться в матче с сильным соперником.
Плюсы ЦСКА
1. Первый и главный плюс – конечно, Акинфеев. И кто бы что ни говорил, Игорь за матч всегда делает несколько спасений.
2. Стабильный состав. Футболисты прекрасно сыграны, подогнаны друг к другу, знают друг друга досконально.
И еще важный фактор: Гончаренко нашел усиление атаки в лице Вернблума. Что было довольно неожиданно. Причем швед никого не обводит, не фейерит, но в штрафной навязывает борьбу и не стесняется бить по воротам при любой возможности.
3. Два хавбека, которые ведут всю игру, в последнее время играют вместе. Это Головин и Дзагоев. С возвращением Дзагоева и на Головина легла меньшая нагрузка. Эти полузащитники здорово берут под контроль середину поля. Плюс оба обладают хорошим дальним ударом и активно идут в атаку.
Советский спорт
Минусы ЦСКА
1. Первый минус – Васин. Он почти в каждой игре что-то да натворит. Не стал исключением и матч с "Манчестером". Он может в любой момент и в любом матче начудить.
2. Нападение ЦСКА и "Спартака" слишком разнятся по своему потенциалу. У армейцев – Чалов, Витинью, переквалифицированный в срочном порядке в форварда Вернблум. Но Промес, Зе Луиш и Адриану явно сильнее.
3. Мы знаем, как играет ЦСКА. И если команда пропускает первой, то, как правило, ей непросто бывает отыграться в матче с сильным соперником.
Плюсы ЦСКА
1. Первый и главный плюс – конечно, Акинфеев. И кто бы что ни говорил, Игорь за матч всегда делает несколько спасений.
2. Стабильный состав. Футболисты прекрасно сыграны, подогнаны друг к другу, знают друг друга досконально.
И еще важный фактор: Гончаренко нашел усиление атаки в лице Вернблума. Что было довольно неожиданно. Причем швед никого не обводит, не фейерит, но в штрафной навязывает борьбу и не стесняется бить по воротам при любой возможности.
3. Два хавбека, которые ведут всю игру, в последнее время играют вместе. Это Головин и Дзагоев. С возвращением Дзагоева и на Головина легла меньшая нагрузка. Эти полузащитники здорово берут под контроль середину поля. Плюс оба обладают хорошим дальним ударом и активно идут в атаку.
Советский спорт
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