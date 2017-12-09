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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Денис Глушаков: Радимов оценил мое поздравление с днем рождения
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о реакции координатора "Зенита" Владислава Радимова на шуточное поздравление с днем рождения.
После матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) Глушаков опубликовал в Инстаграме видео, на котором вместе с партнёрами по команде произнес "С днем рождения, приезжайте еще!".
В этом посте он также отметил Радимова, которому за день до матча исполнилось 42 года. Также в день самого матча отмечали свое рождение главный тренер "Зенита" Роберто Манчини и бывший форвард сине-бело-голубых Александр Кержаков.
"Хотел бы пояснить один нюанс. Многие, наверное, не поняли, кому именно было адресовано это видео. Привет был послан Радимову. Заметьте, на видео из раздевалки, которое я поместил в социальной сети, отмечен только он.
Потому что после крупно проигранного нами матча в Санкт-Петербурге Радимов выложил у себя в аккаунте пост: "Приезжайте еще за добавкой". После моего поста Радимов прислал сообщение: "1:1. Шутка удалась".
Касательно того, что у Манчини и Кержакова был тогда же день рождения, - поздравил их ещё накануне, в интервью перед матчем", - цитирует Глушакова официальный сайт "Спартака".
После матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) Глушаков опубликовал в Инстаграме видео, на котором вместе с партнёрами по команде произнес "С днем рождения, приезжайте еще!".
В этом посте он также отметил Радимова, которому за день до матча исполнилось 42 года. Также в день самого матча отмечали свое рождение главный тренер "Зенита" Роберто Манчини и бывший форвард сине-бело-голубых Александр Кержаков.
"Хотел бы пояснить один нюанс. Многие, наверное, не поняли, кому именно было адресовано это видео. Привет был послан Радимову. Заметьте, на видео из раздевалки, которое я поместил в социальной сети, отмечен только он.
Потому что после крупно проигранного нами матча в Санкт-Петербурге Радимов выложил у себя в аккаунте пост: "Приезжайте еще за добавкой". После моего поста Радимов прислал сообщение: "1:1. Шутка удалась".
Касательно того, что у Манчини и Кержакова был тогда же день рождения, - поздравил их ещё накануне, в интервью перед матчем", - цитирует Глушакова официальный сайт "Спартака".
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