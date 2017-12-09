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Денис Глушаков: Радимов оценил мое поздравление с днем рождения

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о реакции координатора "Зенита" Владислава Радимова на шуточное поздравление с днем рождения.

После матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) Глушаков опубликовал в Инстаграме видео, на котором вместе с партнёрами по команде произнес "С днем рождения, приезжайте еще!".

В этом посте он также отметил Радимова, которому за день до матча исполнилось 42 года. Также в день самого матча отмечали свое рождение главный тренер "Зенита" Роберто Манчини и бывший форвард сине-бело-голубых Александр Кержаков.

"Хотел бы пояснить один нюанс. Многие, наверное, не поняли, кому именно было адресовано это видео. Привет был послан Радимову. Заметьте, на видео из раздевалки, которое я поместил в социальной сети, отмечен только он.

Потому что после крупно проигранного нами матча в Санкт-Петербурге Радимов выложил у себя в аккаунте пост: "Приезжайте еще за добавкой". После моего поста Радимов прислал сообщение: "1:1. Шутка удалась".

Касательно того, что у Манчини и Кержакова был тогда же день рождения, - поздравил их ещё накануне, в интервью перед матчем", - цитирует Глушакова официальный сайт "Спартака".
Теги: Глушаков Спартак Зенит Радимов
Сегодня, 13:59
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7
(3)
№7 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 14:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Звезда интернета всё не успокоится, продолжает пилить посты, раздавать интервью направо-налево. Язык без костей. Такое ощущение что это он ливерпуль вынес 7-0, а не они его. Сидел бы молча, постыдился рот свой здоровенный открывать. В каждой бочке затычка

Сначала ВСЕ ноют, ой как плохо, интервью ни у кого не возьмешь.
Я это помню в 90е. Х.р от кого дождешься чего-то интересного.
Многие были, как Акинфеев сейчас. 2 слова не вытянешь.

Сейчас Глушаков чем-то делится и всем вдруг стало стремно от этого.
Но если заметить, фото он в ванной со своим другом не делает.
Бухать - не бухает. Не заливает свое "горе" шампанским на четверть ляма.
Денег не ворует. Жен чужих не уводит.
Мужчиков чужих (в ж.пу) не портит.
Тренена за спиной не обс.рает.
Все время рот до ушей в улыбке. Веселый.

Бл.ть, что вам, люди, еще надо, нах.р?
Молчать ведь станет - сами же ныть начнете, что кроме дол.боебов, вроде Л.вчева или Панова никого больше нет.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:31) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
С рекордом, Денис!


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:22) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Звезда интернета всё не успокоится, продолжает пилить посты, раздавать интервью направо-налево. Язык без костей. Такое ощущение что это он ливерпуль вынес 7-0, а не они его. Сидел бы молча, постыдился рот свой здоровенный открывать. В каждой бочке затычка

Во мля даёт ,акук! Ты ж сам лезешь в каждую новость о Глушаке и постишь подобную чушь ! Вопрос на куя ? Куку акук smirk


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№4 Написал: nutstakerpd Краснодар (Сегодня, 14:19) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Сына,в РФПЛ у него ничего и не болело

Уверен ? ))
5:1


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Only RUSSIA & ZENIT
Регистрация: 27.01.2011
№3 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Звезда интернета всё не успокоится, продолжает пилить посты, раздавать интервью направо-налево. Язык без костей. Такое ощущение что это он ливерпуль вынес 7-0, а не они его. Сидел бы молча, постыдился рот свой здоровенный открывать. В каждой бочке затычка
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
У колхозника уже все зажило опять вылез

Сына,в РФПЛ у него ничего и не болело


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
У колхозника уже все зажило опять вылез
Регистрация: 17.09.2017
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