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Денис Глушаков: если бы мы не стали чемпионами, то вообще ползал бы на полю

Капитан "Спартака" Денис Глушаков перед матчем премьер-лиги против ЦСКА рассказал о накопившейся усталости.

– В начале этого сезона некоторые специалисты говорили: "Чемпионство отняло у спартаковцев много эмоций. Теперь сложно найти новую мотивацию..."

– Думаю, если бы мы не стали в прошлом сезоне чемпионами, то в этом я бы вообще не выходил на поле. Ползал бы по газону. От усталости. Уже два года, можно сказать, не отдыхаю. После чемпионата Европы у нас было три дня выходных, потом сборы – и уже подготовка к новому сезону. А в прошлом году зимой не мог никуда уехать из-за того, что родилась вторая дочь.

Да, до начала января у нас были выходные. Но хотелось бы провести их у моря – хоть ноги в воде подержать, поплавать, расслабиться. Мне это сделать не удалось. Такая же "песня" была в этом году: чемпионат закончился, началась подготовка к Кубку Конфедераций. После него – сразу же новый сезон. Надеюсь, в этом году смогу поехать отдыхать. Путевки уже взял. Так что к началу весенней стадии буду новым, свежим Глушаковым!

– Джикия недавно сказал: "Сейчас нужно отпахать все матчи. Но после 10 декабря меня никто не увидит. Буду отдыхать в теплой стране с лимонадом в руках. Главное, не иметь дело ни с чем круглым, ни с каким мячом – ни с волейбольным, ни с баскетбольным..." Испытываете похожие ощущения?
– Да, тоже очень устал. Тоже терплю. Остался один матч. Конечно, мы не роботы. Тоже устаем и физически, и психологически. И постоянно находимся под каким-то давлением. Хочешь отдохнуть, но не можешь: всегда в голове игры и тренировки, футбол, семья.

А что касается отпуска, то предпочитаю активный отдых: играть с мячом буду в любом случае. Без волейбола на пляже никак! Лежать долго не нужно. Потому что потом можно приехать с большим животом. Так что Джикии сейчас передам, чтобы он на отдыхе двигался чуть-чуть. А то потом придется тяжело: нужно будет сбрасывать вес.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 14:54
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№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Опять этот здоровый рот тут. Он тренироваться хоть успевает или только языком чешет? Пусть идёт пресс-аташе спартака работать, работа как раз для болтливых. Всё равно играть не умеет, капитанишка-рекордсмен 7-0.
Регистрация: 30.07.2009
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