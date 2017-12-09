Леонид Миронов: я был в шоке, что меня обвинили в расизме, но судья был на моей стороне

Капитан молодежной команды "Спартака" Леонид Миронов заявил, что не проявлял признаков расизма в адрес соперника. Напомним, игрока красно-белых обвинил нападающий "Ливерпуля" Райан Брюстер после матча Юношеской лиги УЕФА.– Первый раз в мое жизни такое. Поражен. Видел, как во время игры нападающий хозяев Райан Брюстер подходил к судье и общался с ним. Но даже не понял, в чем дело. Не предполагал, что это связано со мной. Подумал: "Возможно, у него травма…" А после игры сказали, что меня могут дисквалифицировать. Я удивился: "За что?!" Ответ был: "За расистские высказывания в адрес игрока". Был в шоке, когда узнал об этом. Сейчас мне приходит много сообщений от друзей и болельщиков со словами поддержки. Никто просто не верит, что я мог такое сказать.– Все началось не с эпизода в конце встречи, о котором все говорят. Это случилось на старте. Мы столкнулись с Брюстером, он упал. После этого стал провоцировать меня. Да, у меня жесткий стиль игры, но действую по правилам. Понимаю, наверняка, многим нападающим это не нравится. Но могу сказать точно, я ничего не затевал. Расистских высказываний в адрес кого-либо не произносил.Брюстер говорил мне что-то по-английски. Предполагаю, что у Райана просто накопилось много эмоций в матче, и он решил пойти таким путем, чтобы меня отлучили от футбола. В концовке он также пытался подраться, его удержали. Райан злился на протяжении всей игры, возможно, из-за того, что у него что-то не получалось. Причем не только он, выделил бы еще в этом плане капитана "Ливерпуля" Бена Вудберна. Он также организовывал провокации.– Нет. Однажды все-таки не сдержался. Тот момент у меня до сих пор перед глазами. Расположился спиной Брюстеру. И слышу чуть ли не в ухо его крик. Не надо знать английский, чтобы понять, что это в мой адрес. Разворачиваюсь и отвечаю ему в том же духе на повышенных тонах. Только по-русски. Поскольку по-английски знаю только "сэнкью" и "гудбай".Хочу сейчас еще раз повторить. Проявления расизма в моих словах даже близко не было. В том числе и потому, что дома, в школе и в нашей спартаковской Академии нередко слышал: люди не зависимо от цвета кожи на земле равны. Тем не менее, очень сожалею и не могу себе простить, что поддался на провокацию. И таким образом, позволил англичанину придумать такое, чтобы это заинтересовало УЕФА. Это был для меня хороший урок. Теперь твердо знаю: впредь ничего подобного не повторится.– Ни в чем не виноват. Подходил с переводчиком к судье. Он мне сказал: "Слышал, как с тобой общались игроки "Ливерпуля", как они к тебе относились, что кричали в твой адрес… Но не слышал расистских высказываний от тебя, мне нечего об этом написать". Насколько знаю, в протоколе он не указывал ничего против меня. Арбитр на моей стороне.Я капитан "Спартака", и не просто так ношу повязку на руке. Причем, не только сейчас. Был капитаном и в командах спартаковской Академии, и в "Сатурне", в котором начинал. Знаю, как вести себя и как настроить команду. Всегда перед матчем предупреждаю ребят: "Будьте аккуратны". Мы все также смотрели ролики Equal game, знаем и уважаем принципы равной игры. Не могу даже представить, что такого могло случиться, чтобы я оскорбил футболиста. Никакой неприязни к игрокам другой расы не испытываю. Мы все люди и все равны. Более того, мне очень нравятся стиль игры многих афроамериканцев. Восхищаюсь тем, какой футбол они демонстрируют и стремлюсь играть также здорово.– К сожалению, пока нет. Пользуюсь услугами переводчика. С его помощью прекрасно общаюсь с иностранцами. Например, у нас в команде играет камерунец Зепатта. Когда он только пришел, помогал ему освоиться в коллективе. Сейчас он доволен, можете спросить у него. Никаких проблем с ним нет. В "Спартаке-2", к работе с которым меня периодически подключают, выступают легионеры: либериец Нимели, замбиец Сакала и португалец Самбу. Так вот, у меня с ними отличные отношения. Мы с радостью общаемся друг с другом.