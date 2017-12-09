Нет долгов – нет проблем: "Динамо" после погашнеия долгов по зарплате покинуло зону вылета

Футболисты столичного "Динамо" перед зимним перерывом покинули зону вылета. В матче 20-го тура москвичи обыграли "Анжи" со счётом 2:0.– о важном успехе "бело-голубых" в чемпионате России.Субботнюю программу 20-го тура чемпионата России по футболу предстояло открыть "Динамо" и "Анжи". Для обеих команд матч имел огромное значение, ведь встречались соседи по турнирной таблице."Динамовцы" лишь в прошлом сезоне вернулись в Премьер-лигу после годичного пребывания в ФНЛ. Но старт сезона они провели неудачно, после чего было принято решение об отставке Юрия Калитвинцева. Место главного тренера занял Дмитрий Хохлов, при котором динамовцы стали куда больше внимания уделять обороне. Впрочем, пока оценить эффект от смены тренера сложно. Москвичи продолжают с трудом набирать очки. А при новом наставнике команда пока одержала лишь две победы – над "СКА-Хабаровском" и "Ростовом" в прошлом туре.Неудачные результаты так и не позволили "Динамо" покинуть опасную зону. К концу года "бело-голубые" подходили в статусе одного из аутсайдеров. Москвичи делили 14-ю и 15-ю строчи с "Анжи". Зато обе команды находились всего лишь в одном балле от спасительного 12-го места.Аналогично складывается нынешний сезон и для "Анжи". Махачкалинцы, как и их московские соперники, уже сменили главного тренера. В новый сезон команду вводил Александр Григорян, но на своём посту он так и не удержался. Затем на пост главного тренера был приглашён Вадим Скрипченко. В первом же матче под руководством нового тренера махачкалинцы потерпели унизительное поражение от "Рубина" (0:6). Тогда казалось, что "Анжи" уже не спасётся. Но постепенно дела в махачкалинском клубе наладились, дагестанские футболисты выдали яркие спектакли в матчах со "Спартаком" и "Зенитом", а положение "Анжи" больше не выглядело безнадёжным.В 19-м туре "Анжи" и "Динамо" одержали синхронные победы. Москвичи переиграли "Ростов", отправив в отставку Леонида Кучука. А махачкалинцы разгромили хабаровский СКА, фактически приговорив "армейцев" к вылету. Так что, обе команды к очной встрече набрали хороший ход. На боевой лад "бело-голубых" настраивал и тот факт, что перед очередным туром руководство клуба закрыло все долги по зарплате.Перед стартом матча на "Арене-Химки" состоялась торжественная церемония награждения голкипера "Динамо" Антона Шунина. Руководство клуба поздравило голкипера с тем, что он в 200-й раз надел форму клуба. Сам Шунин ранее сообщил, что он скучает по лучшим временам, когда москвичи "боролись за чемпионство". Фраза Шунина так и осталась загадкой, ведь при нём "Динамо" никогда не было претендентом на золото, хоть и вело борьбу за финиш в еврокубковой зоне.Впрочем, торжественные вопросы отошли на второй план со стартовым свистком. На новогодние каникулы соперники хотели уйти с хорошим настроением. А сделать это можно было только в случае победы.Москвичи заключительный матч года начали мощно. Хозяева сразу взяли мяч под свой контроль, заставив футболистов "Анжи" сосредоточиться на обороне. И стоило только гостям провести позиционную атаку, как москвичи открыли счёт, воспользовавшись свободными зонами на чужой половине поля. Бечирай отправил в забег по правому флангу Луценко, тот прострелил на дальнюю штангу, где находился Ташаев, который в касание и отправил мяч в пустые ворота – 1:0! Гости указывали судьям на офсайд, но повтор показал, что, по всей видимости, Луценко находился на одной линии с защитником махачкалинского клуба.Следом Бечирай и Хольмен могли развить успех хозяев. Сперва Бечирай фактически вышел один на один с Лорией, но голкипер "Анжи" выручил свою команду. А затем уже после углового Хольмен замыкал скидку на дальней штанге, но не попал в пустой угол. В эти минуты "динамовцы" доминировали на поле, но и гости не отказались от контигры. И на 23-й минуте за москвичей сыграла перекладина, спасшая хозяев от неприятностей. Полуяхтов навесил в район вратарской, Иванченко принял мяч и следующим касанием пробил над Шуниным. Динамичный момент ещё и закончился повреждением махачкалинца, но затем тот вернулся на поле.Постепенно преимущество перешло к гостям, которые стали чаще владеть мячом. Правда, юбиляр дня практически не вступал в игру, чего не скажешь о его визави. В концовке тайма Лория спас "Анжи" от второго гола, парировав удар Луценко.После перерыва махачкалинцы продолжили безуспешно искать варианты для подходов к чужим воротам. Всю игру соперника в этом матче можно было назвать безыдейной. Не помог "Анжи" и выход на поле Хубулова на 58-й минуте. Возможно, с появлением Хубулова гости сыграли бы острее, но не успели футболисты "Анжи" перестроиться на новую схему, как пропустили второй мяч.На 59-й минуте Тетрашвили допустил ошибку в обороне, помешав своим одноклубникам создать искусственный офсайд. Бечирай вывел Луценко один на один с голкипером, а тот не стал сближаться с Лорией и пробил под дальнюю штангу. Вратарь "Анжи" дотянулся до мяча, но свою команду не спас – 2:0.Тут же тренерский штаб "Анжи" отправил разминаться Прудникова. Появление второго форварда на поле также никак не повлияло на игру гостей. Все попытки Вадима Скрипченко докричаться до своего коллектива так и остались безуспешными. Наставник "Анжи" активно поддерживал своих подопечных, призывал их активнее идти вперёд, но преимущество в контроле мяча так и не воплотилось в созданные голевые моменты.Более того, в концовке "Динамо" вполне могло довести счёт до крупного. На половине поля "Анжи" стали появляться пустые зоны, но хозяева не стали проявлять кровожадность. Этот успех помог "Динамо" покинуть зону вылета. Москвичи отправляются на перерыв в превосходном настроении, но вся борьба за выживание теперь будет вестись в новом году.Что касается махачкалинцев, то после финального свистка им пришлось на повышенных тонах пообщаться с собственными болельщиками. Фанаты остались крайне недовольны выступлением команды. Претензии были у одного из тренеров "Анжи" Арсена Акаева, который что-то не поделил с хавбеком "Динамо" Цаллаговым. Хоть на поле эмоций и было немного, зато слихвой они проявились после финального свистка.Ташаев, 8 (1:0), Луценко, 60 (2:0).Шунин, Хольмен, Морозов, Рыков (Козлов, 32), Шуньич, Темников (Соснин, 79), Цаллагов, Соу, Ташаев (Обольский, 90), Бечирай, Луценко.Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Брызгалов, Афонин (Хубулов, 59), Бакаев, Данченко, Иванченко (Яковлев, 46), Лескано (Прудников, 65), Маркелов.Химки."Арена Химки". 14:00 мск.- Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).