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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" готовится к "Ахмату" без Дзюбы, Шатова и Смольникова, но с Дедом Морозом
"Зенит" начал подготовку к матчу 20-го тура премьер-лиги с "Ахматом", передает "Матч ТВ".
Сообщается, что в общей группе сине-бело-голубых отсутствовали нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Игорь Смольников.
Смольников повредил голеностоп в матче Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (3:1), Дзюба не ездил в Испанию из-за проблем с шеей, а у Шатова мышечная проблема, которая возникла по ходу предыдущего матча ЛЕ с "Вардаром".
Отмечается, что на одну из заключительных в этом году тренировок "Зенита" в Петербурге на базу с наступающим Новым годом приехал поздравить Дед Мороз, который вручил подарки всей команде.
Сообщается, что в общей группе сине-бело-голубых отсутствовали нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Игорь Смольников.
Смольников повредил голеностоп в матче Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (3:1), Дзюба не ездил в Испанию из-за проблем с шеей, а у Шатова мышечная проблема, которая возникла по ходу предыдущего матча ЛЕ с "Вардаром".
Отмечается, что на одну из заключительных в этом году тренировок "Зенита" в Петербурге на базу с наступающим Новым годом приехал поздравить Дед Мороз, который вручил подарки всей команде.
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