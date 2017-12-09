Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" готовится к "Ахмату" без Дзюбы, Шатова и Смольникова, но с Дедом Морозом

"Зенит" начал подготовку к матчу 20-го тура премьер-лиги с "Ахматом", передает "Матч ТВ".

Сообщается, что в общей группе сине-бело-голубых отсутствовали нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Игорь Смольников.

Смольников повредил голеностоп в матче Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (3:1), Дзюба не ездил в Испанию из-за проблем с шеей, а у Шатова мышечная проблема, которая возникла по ходу предыдущего матча ЛЕ с "Вардаром".

Отмечается, что на одну из заключительных в этом году тренировок "Зенита" в Петербурге на базу с наступающим Новым годом приехал поздравить Дед Мороз, который вручил подарки всей команде.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.