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Дмитрий Хохлов: даже жаль, что уходим в отпуск

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после победы над "Анжи" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что его команда не дала ничего создать махачкалинцам.

"Практически ничего не дали создать сопернику. Порой, прижимались к воротам. Если говорить о том периоде, который я возглавляю команду, то не все пока удалось, но прогресс есть.

У Рыкова травма приводящей. За отпуск точно восстановится. Ташаева планируем сохранить, ведем переговоры с его агентами. Общались с руководством, еще месяц назад были обозначены позиции, которые требуют усиления. Скауты работают, смотрят игроков. Работа ведется постоянно. Но понятно, что имена я вам сейчас называть не буду.

Команда сейчас поймала кураж, показывает неплохой футбол. И в какой-то степени даже жаль, что уходим в отпуск. С другой стороны, после двух побед подряд настроение хорошее - готовиться к весенней части будем на позитиве. Планируем три сбора в Турции", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хохлов Динамо Анжи
Сегодня, 17:20
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