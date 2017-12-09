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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Хохлов: даже жаль, что уходим в отпуск
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после победы над "Анжи" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что его команда не дала ничего создать махачкалинцам.
"Практически ничего не дали создать сопернику. Порой, прижимались к воротам. Если говорить о том периоде, который я возглавляю команду, то не все пока удалось, но прогресс есть.
У Рыкова травма приводящей. За отпуск точно восстановится. Ташаева планируем сохранить, ведем переговоры с его агентами. Общались с руководством, еще месяц назад были обозначены позиции, которые требуют усиления. Скауты работают, смотрят игроков. Работа ведется постоянно. Но понятно, что имена я вам сейчас называть не буду.
Команда сейчас поймала кураж, показывает неплохой футбол. И в какой-то степени даже жаль, что уходим в отпуск. С другой стороны, после двух побед подряд настроение хорошее - готовиться к весенней части будем на позитиве. Планируем три сбора в Турции", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
"Практически ничего не дали создать сопернику. Порой, прижимались к воротам. Если говорить о том периоде, который я возглавляю команду, то не все пока удалось, но прогресс есть.
У Рыкова травма приводящей. За отпуск точно восстановится. Ташаева планируем сохранить, ведем переговоры с его агентами. Общались с руководством, еще месяц назад были обозначены позиции, которые требуют усиления. Скауты работают, смотрят игроков. Работа ведется постоянно. Но понятно, что имена я вам сейчас называть не буду.
Команда сейчас поймала кураж, показывает неплохой футбол. И в какой-то степени даже жаль, что уходим в отпуск. С другой стороны, после двух побед подряд настроение хорошее - готовиться к весенней части будем на позитиве. Планируем три сбора в Турции", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
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