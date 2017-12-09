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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Челси" с минимальным счетом проиграл "Вест Хэму"
В матче 16-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" одержал победу над "Челси".
Чемпионат Англии
16 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 1:0
Голы: Арнаутович, 6
"Вест Хэм": Адриан - Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид - Антонио, (Айю, 79), Лансини, Нобл, Обианг, Арнаутович, (Сахо, 69), - Сабалета.
"Челси": Куртуа - Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, (Мозес, 55), Аспиликуэта - Азар, Фабрегас, Канте, Бакайоко, (Педро Родригес, 46), Дзаппакоста, (Виллиан, 64), - Мората.
Предупреждения: Артаутович, 7, Алонсо, 18, Адриан, 58, Рид, 67, Обьянг, 70
Чемпионат Англии
16 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 1:0
Голы: Арнаутович, 6
"Вест Хэм": Адриан - Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид - Антонио, (Айю, 79), Лансини, Нобл, Обианг, Арнаутович, (Сахо, 69), - Сабалета.
"Челси": Куртуа - Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, (Мозес, 55), Аспиликуэта - Азар, Фабрегас, Канте, Бакайоко, (Педро Родригес, 46), Дзаппакоста, (Виллиан, 64), - Мората.
Предупреждения: Артаутович, 7, Алонсо, 18, Адриан, 58, Рид, 67, Обьянг, 70
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