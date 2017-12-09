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"Челси" с минимальным счетом проиграл "Вест Хэму"

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" одержал победу над "Челси".

Чемпионат Англии

16 тур

"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 1:0

Голы: Арнаутович, 6

"Вест Хэм": Адриан - Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид - Антонио, (Айю, 79), Лансини, Нобл, Обианг, Арнаутович, (Сахо, 69), - Сабалета.

"Челси": Куртуа - Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, (Мозес, 55), Аспиликуэта - Азар, Фабрегас, Канте, Бакайоко, (Педро Родригес, 46), Дзаппакоста, (Виллиан, 64), - Мората.

Предупреждения: Артаутович, 7, Алонсо, 18, Адриан, 58, Рид, 67, Обьянг, 70
Теги: Вест Хэм Челси
Сегодня, 17:24
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№2 Написал: spiri (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
увы-команда проигрывала единоборства,Альваро и Азару не дали развернуться.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ждем-с выход Слуцкого))
Регистрация: 19.05.2015
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