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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Марко Арнаутович: в матче с "Челси" все сыграли великолепно, и мы заслужили три очка
Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович прокомментировал победу над "Челси" (1:0) в 16-м туре чемпионата Англии.
"Нам нужно улучшить свою игру в атаке, как и на других позициях. Я не могу описать свои чувства. Это было потрясающе. Все сыграли великолепно, и мы заслужили три очка. Я хотел забить в свой первый матч за "Вест Хэм" после возвращения. Но я думаю, что вернулся. Я не хочу, чтобы этот гол стал последним. Я хочу сделать свой клуб счастливым", - цитирует футболиста Sky Sports.
"Нам нужно улучшить свою игру в атаке, как и на других позициях. Я не могу описать свои чувства. Это было потрясающе. Все сыграли великолепно, и мы заслужили три очка. Я хотел забить в свой первый матч за "Вест Хэм" после возвращения. Но я думаю, что вернулся. Я не хочу, чтобы этот гол стал последним. Я хочу сделать свой клуб счастливым", - цитирует футболиста Sky Sports.
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