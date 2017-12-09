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Марко Арнаутович: в матче с "Челси" все сыграли великолепно, и мы заслужили три очка

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович прокомментировал победу над "Челси" (1:0) в 16-м туре чемпионата Англии.

"Нам нужно улучшить свою игру в атаке, как и на других позициях. Я не могу описать свои чувства. Это было потрясающе. Все сыграли великолепно, и мы заслужили три очка. Я хотел забить в свой первый матч за "Вест Хэм" после возвращения. Но я думаю, что вернулся. Я не хочу, чтобы этот гол стал последним. Я хочу сделать свой клуб счастливым", - цитирует футболиста Sky Sports.
Теги: Вест Хэм Челси
Сегодня, 18:09
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