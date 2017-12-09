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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Капитан "Халл Сити": мы все разочарованы отставкой Слуцкого
Капитан "Халл Сити" Майкл Доусон прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба.
"Хочу поблагодарить Леонида за поддержку и помощь, которую он оказал мне за время своей работы в "Халл Сити". Хочу пожелать ему всего самого лучшего в будущем. У меня, как и у многих других парней, были очень хорошие отношения с ним. Я был очень расстроен, когда узнал о его уходе, а также уходе Олега Яровинского из клуба. Они просто фантастические люди для работы. Повторюсь, что мы все очень разочарованы, как все получилось", - цитирует Доусона пресс-служба клуба.
"Хочу поблагодарить Леонида за поддержку и помощь, которую он оказал мне за время своей работы в "Халл Сити". Хочу пожелать ему всего самого лучшего в будущем. У меня, как и у многих других парней, были очень хорошие отношения с ним. Я был очень расстроен, когда узнал о его уходе, а также уходе Олега Яровинского из клуба. Они просто фантастические люди для работы. Повторюсь, что мы все очень разочарованы, как все получилось", - цитирует Доусона пресс-служба клуба.
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