Капитан "Халл Сити": мы все разочарованы отставкой Слуцкого

Капитан "Халл Сити" Майкл Доусон прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба."Хочу поблагодарить Леонида за поддержку и помощь, которую он оказал мне за время своей работы в "Халл Сити". Хочу пожелать ему всего самого лучшего в будущем. У меня, как и у многих других парней, были очень хорошие отношения с ним. Я был очень расстроен, когда узнал о его уходе, а также уходе Олега Яровинского из клуба. Они просто фантастические люди для работы. Повторюсь, что мы все очень разочарованы, как все получилось", - цитирует Доусона пресс-служба клуба.