Лилиан Тюрам: надеюсь, что Франция пойдёт как можно дальше и выиграет чемпионат мира

Бывший игрок сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018. Французы сыграют с Данией, Перу и Австралией."Хорошая жеребьевка для сборной Франции. Мы должны играть и побеждать. Я надеюсь, что Франция пойдёт как можно дальше и выиграет этот чемпионат мира. Я думаю, что это очень хорошая команда с очень хорошим тренером, и это важно. У нас уже есть игроки с опытом участия в ЧМ-2014 и Евро-2016, что тоже пойдёт команде на пользу", - цитирует Тюрама Goal.com.