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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Лилиан Тюрам: надеюсь, что Франция пойдёт как можно дальше и выиграет чемпионат мира
Бывший игрок сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018. Французы сыграют с Данией, Перу и Австралией.
"Хорошая жеребьевка для сборной Франции. Мы должны играть и побеждать. Я надеюсь, что Франция пойдёт как можно дальше и выиграет этот чемпионат мира. Я думаю, что это очень хорошая команда с очень хорошим тренером, и это важно. У нас уже есть игроки с опытом участия в ЧМ-2014 и Евро-2016, что тоже пойдёт команде на пользу", - цитирует Тюрама Goal.com.
"Хорошая жеребьевка для сборной Франции. Мы должны играть и побеждать. Я надеюсь, что Франция пойдёт как можно дальше и выиграет этот чемпионат мира. Я думаю, что это очень хорошая команда с очень хорошим тренером, и это важно. У нас уже есть игроки с опытом участия в ЧМ-2014 и Евро-2016, что тоже пойдёт команде на пользу", - цитирует Тюрама Goal.com.
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