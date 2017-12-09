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Лилиан Тюрам: надеюсь, что Франция пойдёт как можно дальше и выиграет чемпионат мира

Бывший игрок сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018. Французы сыграют с Данией, Перу и Австралией.

"Хорошая жеребьевка для сборной Франции. Мы должны играть и побеждать. Я надеюсь, что Франция пойдёт как можно дальше и выиграет этот чемпионат мира. Я думаю, что это очень хорошая команда с очень хорошим тренером, и это важно. У нас уже есть игроки с опытом участия в ЧМ-2014 и Евро-2016, что тоже пойдёт команде на пользу", - цитирует Тюрама Goal.com.
Теги: Сборная Франции
Сегодня, 19:14
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