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Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Вердеру"

В матче 15-го тура чемпионата Германии "Вердер" на выезде одолел дортмундскую "Боруссию" – 2:1.

Чемпионат Германии

15 тур

"Боруссия" Д – "Вердер" 1:2

Гол: Обамейянг, 58 - Эггештайн, 26, Селасси, 65

"Боруссия": Бюрки, Бартра, Шмельцер, Суботич, Папастатопулос, Геррейро (Шахин, 46), Дахуд (Исак, 82), Кагава, Пулишич, Обамейянг, Ярмоленко (Шюррле, 46)

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Мойсандер, Баргфреде, Велькович, Делейни, Эггештайн, Юнузович (Гондорф, 53), Бартельс (Каинц, 34 (Бауэр, 84)), Крузе

"РБ Лейпциг" – "Майнц" 2:2

Гол: Кампль, 29, Вернер, 45+3 (пен.) - Кайсон, 40, Берггрин, 87

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Бернардо, Орбан, Лаймер (Брума, 46), Ильзанкер (Комппер, 46), Кайзер (Хальстенберг, 83), Демме, Кампль, Вернер, Поульсен

"Майнц": Центнер, Донати, Брозински, Диалло, Балогун, Хольтман (Берггрин, 57), Гбамин, Сердар, Латца, Кайсон (Самперио, 79), Фрай (Максим, 79)

Предупреждения: Лаймер, 23, Ильзанкер, 38, Диалло, 44, Берггрин, 69, Сердар, 76

"Айнтрахт" Ф – "Бавария" 0:1

Гол: Видаль, 20

"Айнтрахт": Градецки, Виллемс (Тавата, 78), Абрахам, Сальседо, Фалетт, Вольф, Боатенг, Фернандеш (Йович, 71), Баркок (Штендера, 82), Ребич, Аллер

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Зюле, Мартинес, Киммих, Видаль (Толиссо, 55), Родригес, Рибери (Алаба, 68), Коман (Левандовски, 84), Мюллер

Предупреждения: Видаль, 6, Фернандес, 17, Рафинья, 52, Мюллер, 67, Вольф, 74

Удаления: Вольф, 72
Теги: Боруссия Д Вердер
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