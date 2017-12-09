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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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12:35
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
09:47
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Вердеру"
В матче 15-го тура чемпионата Германии "Вердер" на выезде одолел дортмундскую "Боруссию" – 2:1.
Чемпионат Германии
15 тур
"Боруссия" Д – "Вердер" 1:2
Гол: Обамейянг, 58 - Эггештайн, 26, Селасси, 65
"Боруссия": Бюрки, Бартра, Шмельцер, Суботич, Папастатопулос, Геррейро (Шахин, 46), Дахуд (Исак, 82), Кагава, Пулишич, Обамейянг, Ярмоленко (Шюррле, 46)
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Мойсандер, Баргфреде, Велькович, Делейни, Эггештайн, Юнузович (Гондорф, 53), Бартельс (Каинц, 34 (Бауэр, 84)), Крузе
"РБ Лейпциг" – "Майнц" 2:2
Гол: Кампль, 29, Вернер, 45+3 (пен.) - Кайсон, 40, Берггрин, 87
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Бернардо, Орбан, Лаймер (Брума, 46), Ильзанкер (Комппер, 46), Кайзер (Хальстенберг, 83), Демме, Кампль, Вернер, Поульсен
"Майнц": Центнер, Донати, Брозински, Диалло, Балогун, Хольтман (Берггрин, 57), Гбамин, Сердар, Латца, Кайсон (Самперио, 79), Фрай (Максим, 79)
Предупреждения: Лаймер, 23, Ильзанкер, 38, Диалло, 44, Берггрин, 69, Сердар, 76
"Айнтрахт" Ф – "Бавария" 0:1
Гол: Видаль, 20
"Айнтрахт": Градецки, Виллемс (Тавата, 78), Абрахам, Сальседо, Фалетт, Вольф, Боатенг, Фернандеш (Йович, 71), Баркок (Штендера, 82), Ребич, Аллер
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Зюле, Мартинес, Киммих, Видаль (Толиссо, 55), Родригес, Рибери (Алаба, 68), Коман (Левандовски, 84), Мюллер
Предупреждения: Видаль, 6, Фернандес, 17, Рафинья, 52, Мюллер, 67, Вольф, 74
Удаления: Вольф, 72
Чемпионат Германии
15 тур
"Боруссия" Д – "Вердер" 1:2
Гол: Обамейянг, 58 - Эггештайн, 26, Селасси, 65
"Боруссия": Бюрки, Бартра, Шмельцер, Суботич, Папастатопулос, Геррейро (Шахин, 46), Дахуд (Исак, 82), Кагава, Пулишич, Обамейянг, Ярмоленко (Шюррле, 46)
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Мойсандер, Баргфреде, Велькович, Делейни, Эггештайн, Юнузович (Гондорф, 53), Бартельс (Каинц, 34 (Бауэр, 84)), Крузе
"РБ Лейпциг" – "Майнц" 2:2
Гол: Кампль, 29, Вернер, 45+3 (пен.) - Кайсон, 40, Берггрин, 87
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Бернардо, Орбан, Лаймер (Брума, 46), Ильзанкер (Комппер, 46), Кайзер (Хальстенберг, 83), Демме, Кампль, Вернер, Поульсен
"Майнц": Центнер, Донати, Брозински, Диалло, Балогун, Хольтман (Берггрин, 57), Гбамин, Сердар, Латца, Кайсон (Самперио, 79), Фрай (Максим, 79)
Предупреждения: Лаймер, 23, Ильзанкер, 38, Диалло, 44, Берггрин, 69, Сердар, 76
"Айнтрахт" Ф – "Бавария" 0:1
Гол: Видаль, 20
"Айнтрахт": Градецки, Виллемс (Тавата, 78), Абрахам, Сальседо, Фалетт, Вольф, Боатенг, Фернандеш (Йович, 71), Баркок (Штендера, 82), Ребич, Аллер
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Зюле, Мартинес, Киммих, Видаль (Толиссо, 55), Родригес, Рибери (Алаба, 68), Коман (Левандовски, 84), Мюллер
Предупреждения: Видаль, 6, Фернандес, 17, Рафинья, 52, Мюллер, 67, Вольф, 74
Удаления: Вольф, 72
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