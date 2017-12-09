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"Тоттенхэм" забил 5 голов "Сток Сити", "Хаддерсфилд" обыграл "Брайтон"

Матч 16-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Стоук Сити" завершился крупной победой хозяев поля – 5:1.

Чемпионат Англии

16 тур

"Тоттенхэм" – "Сток Сити" 5:1

Голы: Шоукросс, 21 (авто.), Мин, 53, Кейн, 54, 65, Эриксен, 74, Шоукросс, 80

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Дембеле, Дайер, Эриксен, Уинкс (Сиссоко, 78), Алли (Ламела, 67), Мин (Льоренте, 86), Кейн

"Сток Сити: Батлэнд, Эдвардс (Крауч, 70), Питерс, Виммер, Шоукросс, Зума, Аллен (Афеллай, 80), Флетчер, Шакири (Кэмерон, 75), Шупо-Мотинг, Диуф

Предупреждения: Дембеле, 66

"Хаддерсфилд Таун" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 2:0

Голы: Мунье, 12, 43

"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Лёв, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Муй, Инс (Лолли, 87), Куанер, Мунье (Депуатр, 85), Качунга (Уильямс, 89)

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор, Зуттнер, Даффи, Данк, Скелотто (Марч, 46), Стивенс, Проппер, Гросс (Искьердо, 63), Мюррей, Браун (Хемед, 73)

"Кристал Пэлас" – "Борнмут" 2:2

Голы: Дефо, 10, Миливоевич, 41, Данн, 44, Дефо, 45+3

"Кристал Пэлас": Сперони, Фосу-Менса, Шлупп, Томкинс, Сако (Данн, 25), Кабай (Макартур, 65), Лофтус-Чик, Миливоевич, Заха, Таунсенд, Бентеке

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниелс, Кук, Аке, Кук, Станислас (Айб, 65), Сурман, Фрейзер, Дефо, Кинг

Предупреждения: Томкинс, 30, Миливоевич, 34, Бегович, 40, Заха, 71, Кук, 71
Теги: Тоттенхэм Сток Сити Хаддерсфилд
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