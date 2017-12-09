Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
09:47
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
"Тоттенхэм" забил 5 голов "Сток Сити", "Хаддерсфилд" обыграл "Брайтон"
Матч 16-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Стоук Сити" завершился крупной победой хозяев поля – 5:1.
Чемпионат Англии
16 тур
"Тоттенхэм" – "Сток Сити" 5:1
Голы: Шоукросс, 21 (авто.), Мин, 53, Кейн, 54, 65, Эриксен, 74, Шоукросс, 80
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Дембеле, Дайер, Эриксен, Уинкс (Сиссоко, 78), Алли (Ламела, 67), Мин (Льоренте, 86), Кейн
"Сток Сити: Батлэнд, Эдвардс (Крауч, 70), Питерс, Виммер, Шоукросс, Зума, Аллен (Афеллай, 80), Флетчер, Шакири (Кэмерон, 75), Шупо-Мотинг, Диуф
Предупреждения: Дембеле, 66
"Хаддерсфилд Таун" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 2:0
Голы: Мунье, 12, 43
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Лёв, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Муй, Инс (Лолли, 87), Куанер, Мунье (Депуатр, 85), Качунга (Уильямс, 89)
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор, Зуттнер, Даффи, Данк, Скелотто (Марч, 46), Стивенс, Проппер, Гросс (Искьердо, 63), Мюррей, Браун (Хемед, 73)
"Кристал Пэлас" – "Борнмут" 2:2
Голы: Дефо, 10, Миливоевич, 41, Данн, 44, Дефо, 45+3
"Кристал Пэлас": Сперони, Фосу-Менса, Шлупп, Томкинс, Сако (Данн, 25), Кабай (Макартур, 65), Лофтус-Чик, Миливоевич, Заха, Таунсенд, Бентеке
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниелс, Кук, Аке, Кук, Станислас (Айб, 65), Сурман, Фрейзер, Дефо, Кинг
Предупреждения: Томкинс, 30, Миливоевич, 34, Бегович, 40, Заха, 71, Кук, 71
Чемпионат Англии
16 тур
"Тоттенхэм" – "Сток Сити" 5:1
Голы: Шоукросс, 21 (авто.), Мин, 53, Кейн, 54, 65, Эриксен, 74, Шоукросс, 80
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Дембеле, Дайер, Эриксен, Уинкс (Сиссоко, 78), Алли (Ламела, 67), Мин (Льоренте, 86), Кейн
"Сток Сити: Батлэнд, Эдвардс (Крауч, 70), Питерс, Виммер, Шоукросс, Зума, Аллен (Афеллай, 80), Флетчер, Шакири (Кэмерон, 75), Шупо-Мотинг, Диуф
Предупреждения: Дембеле, 66
"Хаддерсфилд Таун" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 2:0
Голы: Мунье, 12, 43
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Лёв, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Муй, Инс (Лолли, 87), Куанер, Мунье (Депуатр, 85), Качунга (Уильямс, 89)
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор, Зуттнер, Даффи, Данк, Скелотто (Марч, 46), Стивенс, Проппер, Гросс (Искьердо, 63), Мюррей, Браун (Хемед, 73)
"Кристал Пэлас" – "Борнмут" 2:2
Голы: Дефо, 10, Миливоевич, 41, Данн, 44, Дефо, 45+3
"Кристал Пэлас": Сперони, Фосу-Менса, Шлупп, Томкинс, Сако (Данн, 25), Кабай (Макартур, 65), Лофтус-Чик, Миливоевич, Заха, Таунсенд, Бентеке
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниелс, Кук, Аке, Кук, Станислас (Айб, 65), Сурман, Фрейзер, Дефо, Кинг
Предупреждения: Томкинс, 30, Миливоевич, 34, Бегович, 40, Заха, 71, Кук, 71
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.