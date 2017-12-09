"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого

В матче 21-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поло одолел "Брентфорд" – 3:2.После прихода на его место Найджела Адкинса "Халл" прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала семь матчей.Чемпионшип21-й тур: Мейлер, 48 – в свои ворота (0:1). Грощицки, 54 (1:1), Ларссон, 71 (2:1), Ирвайн, 75 (3:1). Эган, 88 (3:2).