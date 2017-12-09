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"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого

В матче 21-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поло одолел "Брентфорд" – 3:2.

После прихода на его место Найджела Адкинса "Халл" прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала семь матчей.

Чемпионшип

21-й тур

"Халл Сити" – "Брентфорд" – 3:2

Голы: Мейлер, 48 – в свои ворота (0:1). Грощицки, 54 (1:1), Ларссон, 71 (2:1), Ирвайн, 75 (3:1). Эган, 88 (3:2).
Теги: Халл Сити
Сегодня, 20:13
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(1)
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
посмотрим что дальше будет


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:20) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
жиробас плохо кончит


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:57) #
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  •  (4)

Короче, запомните будущие звезды российского футбола! Российские тренеры, как и российские игроки будут давать результат только на родине, в России! Европа давно уже от нас отдалилась и некуй там делать! Некуй ехать туда (разве что на обучение и разведку), пусть они приезжают к нам. Мы самая великая нация в мире, пусть и бедная ("спасибо" ВВП), но гордая и непобедимая, все равно и в футбол научимся играть на патриотизме. И будем бить испанцев, англичан, французев и итальянцев.
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:25) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Совпадение? Не думаю.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:16) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Баба с возу - и волки сыты


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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