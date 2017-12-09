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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого
В матче 21-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поло одолел "Брентфорд" – 3:2.
После прихода на его место Найджела Адкинса "Халл" прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала семь матчей.
Чемпионшип
21-й тур
"Халл Сити" – "Брентфорд" – 3:2
Голы: Мейлер, 48 – в свои ворота (0:1). Грощицки, 54 (1:1), Ларссон, 71 (2:1), Ирвайн, 75 (3:1). Эган, 88 (3:2).
После прихода на его место Найджела Адкинса "Халл" прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала семь матчей.
Чемпионшип
21-й тур
"Халл Сити" – "Брентфорд" – 3:2
Голы: Мейлер, 48 – в свои ворота (0:1). Грощицки, 54 (1:1), Ларссон, 71 (2:1), Ирвайн, 75 (3:1). Эган, 88 (3:2).
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