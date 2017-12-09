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"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью"

Матч 15-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Севилья" завершился крупной победой хозяев поля – 5:0.

Чемпионат Испании

15 тур

"Реал Мадрид" – "Севилья" 5:0

Голы: Начо, 4, Роналду, 24, 35 (пен.), Кроос, 40, Хакими, 43

"Реал": Кейлор Навас, Хакими, Марсело, Вальехо, Начо, Кроос (Льоренте, 69), Модрич (Сибальос, 77), Асенсио, Васкес, Роналду (Иско, 78), Бензема

"Севилья": Рико, Меркадо, Кароль, Кьер, Лангле, Писарро, Банега (Крон-Дели, 83), Хесус Навас, Васкес (Гайс, 77), Мурьель, Нолито (Сарабия, 60)

Предупреждения: Хесус Навас, 35, Банега, 40
Теги: Реал Севилья
Сегодня, 20:14
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10
(1)
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:30) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: sanyapytilin
Понятен уровень Севильи

То ли дело уровень Базеля


А я где-то написал про уровень Базеля? Или сравнил его с Севильей? Любители стрелок...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:01) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Понятен уровень Севильи

То ли дело уровень Базеля


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (4)

Мда, без того "тренеришки" - куевы в "Севилье" делишки! Артем Дзюба.
Регистрация: 18.03.2013
№7 Написал: кандид (Сегодня, 20:50) #
  • -1
  •  (3)

sanyapytilin,
Да , хрен ли Севильи . Уровень нашего чемпионата УВЫ и АХ scream

sanyapytilin,
Да , хрен ли Севильи . Уровень нашего чемпионата УВЫ и АХ scream
Регистрация: 29.09.2016
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Понятен уровень Севильи.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: FC CSKA (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: nedva
Красавцы!

КТО????? smiley
Регистрация: 23.11.2017
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:33) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орнитолог
Цитата: nedva
Красавцы!

Почти как мы stuck_out_tongue_winking_eye

Есть чем гордиться ближайшие сто лет)))Случайно в ворота Севильи пять залетело,а у испанцев не залетело)Однако Севилья в ЛЧ,а Сраптак в ЛЕ после 0-7 stuck_out_tongue_winking_eye и это не предел)По весне изнасилуют Спартальку)))Если какой Копенгаген то не сильно,а условный Милан или Арсенал обновят рекорды результативности.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ппц, в первом тайме все 5 забили


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:25) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Красавцы!

Почти как мы stuck_out_tongue_winking_eye


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 20:16) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы!
Регистрация: 23.11.2009
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