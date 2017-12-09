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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью"
Матч 15-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Севилья" завершился крупной победой хозяев поля – 5:0.
Чемпионат Испании
15 тур
"Реал Мадрид" – "Севилья" 5:0
Голы: Начо, 4, Роналду, 24, 35 (пен.), Кроос, 40, Хакими, 43
"Реал": Кейлор Навас, Хакими, Марсело, Вальехо, Начо, Кроос (Льоренте, 69), Модрич (Сибальос, 77), Асенсио, Васкес, Роналду (Иско, 78), Бензема
"Севилья": Рико, Меркадо, Кароль, Кьер, Лангле, Писарро, Банега (Крон-Дели, 83), Хесус Навас, Васкес (Гайс, 77), Мурьель, Нолито (Сарабия, 60)
Предупреждения: Хесус Навас, 35, Банега, 40
Чемпионат Испании
15 тур
"Реал Мадрид" – "Севилья" 5:0
Голы: Начо, 4, Роналду, 24, 35 (пен.), Кроос, 40, Хакими, 43
"Реал": Кейлор Навас, Хакими, Марсело, Вальехо, Начо, Кроос (Льоренте, 69), Модрич (Сибальос, 77), Асенсио, Васкес, Роналду (Иско, 78), Бензема
"Севилья": Рико, Меркадо, Кароль, Кьер, Лангле, Писарро, Банега (Крон-Дели, 83), Хесус Навас, Васкес (Гайс, 77), Мурьель, Нолито (Сарабия, 60)
Предупреждения: Хесус Навас, 35, Банега, 40
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