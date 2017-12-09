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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке
Защитник "Челси" Гэри Кэхилл в интервью Sky Sports подвел итоги матча против "Вест Хэма" (0:1) в 16-м туре чемпионата Англии.
"Мы были в хорошем настроении. Мы позволили им забить быстрый гол. Мы сыграли не в свой футбол. Это расстраивает. Мы были просто не в своей тарелке. Неудивительно, что это произошло. Я не из тех, кто оправдывается. У нас есть множество игр, но если мы будем играть на своем уровне, то получим максимум", - сказал футболист.
"Мы были в хорошем настроении. Мы позволили им забить быстрый гол. Мы сыграли не в свой футбол. Это расстраивает. Мы были просто не в своей тарелке. Неудивительно, что это произошло. Я не из тех, кто оправдывается. У нас есть множество игр, но если мы будем играть на своем уровне, то получим максимум", - сказал футболист.
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