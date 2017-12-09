Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке

Защитник "Челси" Гэри Кэхилл в интервью Sky Sports подвел итоги матча против "Вест Хэма" (0:1) в 16-м туре чемпионата Англии."Мы были в хорошем настроении. Мы позволили им забить быстрый гол. Мы сыграли не в свой футбол. Это расстраивает. Мы были просто не в своей тарелке. Неудивительно, что это произошло. Я не из тех, кто оправдывается. У нас есть множество игр, но если мы будем играть на своем уровне, то получим максимум", - сказал футболист.