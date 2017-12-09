Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Севильей" (5:0) в 15-м туре чемпионата Испании."Наша цель - всегда так играть. Сегодня я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко. У нас были хорошие матчи и ранее, но мы не могли добиться результата.Что касается Бэйла и Варана, то следующей недели они будут тренироваться в общей группе", - цитирует Зидана TMW.