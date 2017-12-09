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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Севильей" (5:0) в 15-м туре чемпионата Испании.

"Наша цель - всегда так играть. Сегодня я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко. У нас были хорошие матчи и ранее, но мы не могли добиться результата.

Что касается Бэйла и Варана, то следующей недели они будут тренироваться в общей группе", - цитирует Зидана TMW.
Теги: Зидан Реал Севилья
Сегодня, 21:40
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(1)
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Даже днище спартаковские им 5 забило...а уж Реал


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
И Спартак тоже им 5 забил,ахах.


Ща набегут свидетели Игоговы и расскажут, что этого не было. А следом болотное братство минусца выползет) Некоторые ишаки тут уже унавозили почву глубокомысленным "ПОНЬ-ИА-тен уровень Севильи"...
И как они живут-то, без мозгов?


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:43) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
И Спартак тоже им 5 забил,ахах.
Регистрация: 12.02.2013
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