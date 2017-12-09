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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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21:40
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Севильей" (5:0) в 15-м туре чемпионата Испании.
"Наша цель - всегда так играть. Сегодня я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко. У нас были хорошие матчи и ранее, но мы не могли добиться результата.
Что касается Бэйла и Варана, то следующей недели они будут тренироваться в общей группе", - цитирует Зидана TMW.
"Наша цель - всегда так играть. Сегодня я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко. У нас были хорошие матчи и ранее, но мы не могли добиться результата.
Что касается Бэйла и Варана, то следующей недели они будут тренироваться в общей группе", - цитирует Зидана TMW.
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